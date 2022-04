Union verzekert zich van Europees voetbal als winnaar van de reguliere competitie

Aan de huidige flow van Club Brugge met zeven zeges op rij kan Union niet tippen, maar Union raakt ook onder druk niet van de wijs. Na het gelijkspel thuis tegen KV Oostende knoopte Union weer aan met zijn sterke uitreputatie.

Meer nog: door de winst op Standard breekt de Brusselse club het record als sterkste uitploeg in een reguliere competitie sinds de invoering van het driepuntensysteem in 1996. Met 44 op 51 punten buitenshuis doet Union beter als Club Brugge onder Trond Sollied in het seizoen 2000-2001.

Niet dat Union een superdag op Sclessin kende. Standard speelde zeker voor rust goed mee en kon een vroege achterstand ophalen. Teuma had met een knappe volley na een afgeweerde hoekschop Union op voorsprong gebracht. Mondjesmaat kwamen de Rouches daarna opzetten.

Doelpuntenmaker Teuma blesseerde zich na een kwartier aan de knie: hij probeerde nog even voort te spelen, maar gaf daarna teken niet voort te kunnen. Intussen had Emond al de lat getroffen. Halfweg de eerste helft lukte Standard dan de gelijkmaker. Na een ongelukkige tussenkomst van Burgess kreeg de vrijstaande Sissoko de bal in zijn voeten: hij verschalkte makkelijk doelman Moris.

Aanvankelijk gesloten match

Union raakte moeilijk aan kansen: topschutter Undav bleek moeilijk aanspeelbaar. Toch kreeg de Duitser voor rust nog een unieke kans op de voorsprong, zijn poging strandde tegen de paal. Na rust schakelde Union een versnelling hoger en zag Standard zich vaak tegen zijn eigen doel gedrukt.

De verdediging stond aanvankelijk nog pal, maar bij een doorgekopte corner werkte Nieuwkoop ook met het hoofd haarfijn af. Op de counter bood Mitoma nog de 1-3 op een schoteltje aan Nielsen aan. De zege was op zak, al moest Union nog een noodgedwongen wissel doen door een blessure van kersvers Rode Duivel Siebe Van der Heyden. Afwachten hoe groot de averij is.

Standard eindigde zijn laatste thuismatch op Sclessin in stijl met zijn zwak seizoen. Het meeste applaus kreeg nog Carcela voor de match en bij zijn wissel als kapitein: hij speelde zijn allerlaatste thuismatch voor de Rouches, maar niet echt dus een afscheid in schoonheid.