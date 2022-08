Union uitgeschakeld in Champions League na 3-0-nederlaag in Glasgow tegen Rangers

Ibrox Park in Glasgow heet een ‘mythisch stadion’ te zijn, en Schotland koestert zijn mythes - het Monster van Loch Ness, weet u wel. In dat iconische stadion moest Union zien te overleven, maar met de steun van het waanzinnige thuispubliek lukte Rangers FC in zijnde‘Greatest Comeback’ te lukken: nooit eerder haalden ze in de Europese historie een 2-0-achterstand van een heenwedstrijd op, maar nu dus wel.

Zo draaide de avond toch noodlottig uit voor Union, na de 2-0-zege uit de heenwedstrijd die het geloof op een stunt realistisch had gemaakt. Union had zich goed voorbereid en hoopte dat een versterkte dijk zou standhouden, maar uiteindelijk sloegen de vloedgolven van Rangers FC toch bressen. Wat jammer is dat het scenario net voor de rust met een ongelukkig kantelmoment draaide. Siebe Van der Heyden schatte een hoge bal verkeerd in en kreeg de bal op de bovenarm.

De scheidsrechter oordeelde dat het penalty was: Tavernier zette om. Dat gaf de thuisploeg de moed om na de rust nog een tandje bij te steken. Colak wiste de bonus uit de heenronde uit en een kwartier voor tijd velde Tillman het verdict. Helaas ging daar ook een inschattingsfout van doelman Moris aan vooraf. In plaats van een hoge bal te plukken ging hij eronder door. Een blunder die Union duur te staan kwam, al mocht Moris los daarvan wel op een sterke match terugblikken. Hij redde een paar keer de meubelen.

Van der Heyden voelde zich verveeld over de penaltyfase: “Ik kreeg de bal ongelukkig op mijn arm. Tuurlijk voel ik me wat schuldig. Ik ben voetballer, ik ben professioneel genoeg om de beelden te herbekijken en en mezelf te betrappen op fouten. Het zijn individuele fouten die vandaag het verschil maken. Kleine details worden op dit niveau afgestraft. Wij kregen ook kansen door fouten van hen, maar straften die niet af.”

Ook Vanzeir gaf toe dat individuele fouten Union tegen de Rangers duur te staan kwamen: “Maar we kunnen niemand met de vinger wijzen, daar moeten we van leren. De penalty valt wel op een ongelukkig moment. Als het nog 0-0 bij de rust staat, zou dat de Rangers zenuwachtig kunnen maken. Door die voorsprong konden ze in de tweede helft op het enthousiasme van het publiek doorgaan.”

Beeld Photo News

Maar Vanzeir vond dat Union zelf voetballend niet zijn beste niveau gehaald heeft: “Aanvallend waren we te onrustig. De laatste pass was niet altijd goed. We hadden misschien iets meer van onze eigen krachten mogen uitgaan.” Coach Karel Geraerts gaf zijn spits geen ongelijk: “Wanneer we de bal hadden moesten we voetballend meer vooruitdenken. Dat deden we minder. Misschien waren we teveel bezig met de organisatie. Maar de spelers moeten ook elk de juiste keuzes maken van de bal vragen en bijhouden, en als dat niet lukt kom je in situaties als vandaag.”

Union heeft dus leergeld betaald. De terugkeer van Union op het Europese toneel na 58 jaar ging niet met een stunt van formaat gepaard, maar zonder de gemiste kans op het doorstoten naar de CL-play-offs te geringschatten is Union als club sportief momenteel meer op zijn plaats in de Europa League. Vanaf september is Union dan in de groepsfase aan de beurt: “Onze uitschakeling in de CL-voorronde komt hard aan, want het is uit onze handen geglipt”, concludeerde Van der Heyden: “Maar de Europa League is ook iets om naar uit te kijken. We mogen niet vergeten waar Union twee of drie jaar geleden stond. We mogen met opgeheven hoofd Glasgow verlaten.”