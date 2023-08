Union steekt met 2-0 tegen Lugano hand uit naar groepsfase

Na enkele minuten Zwitsers balbezit, op wat gerust een flink ondermaatse grasmat mag worden genoemd, tekende Union voor de eerste grote kansen. Puertas trapte op keeper Saipi, Lapoussin schoot over. Met de derde kans was het wel raak, Eckert kreeg na een voorzet op rechts zijn eerste schot niet voorbij zijn mannetje. Het tweede schot eigenlijk maar half, maar daardoor ging de bal wel voorbij de grabbelende Saipi.

De rest van de eerste helft bleef Union wel de ploeg met de meeste kansen. Puertas stootte opnieuw op een goede doelman. Aan de overkant was het een mistastende Burgess die bijna de 1-1 inleidde. Steffen trapte over na een goede steek van Zan Celar. Iets later liet de geel-blauwe verdediging zich opnieuw vangen op corner. Celar kopte door naar de tweede paal, waar Hajdari binnenwerkte. “Met de arm”, meende de VAR en dus stond het doelpunt niet.

Ongewijzigd begon Union aan een betere tweede helft. In de 52ste minuut leek Eckert op weg naar het Zwitserse doel, maar hij ging op aangeven van Hajdari neer. Of zo leek het, want Jorgji floot niet. Aan de overkant stond Moris opnieuw pal op een schot van Celar.

Union was in de tweede helft veel beter dan in de eerste, en ook beter dan de bezoekers. Doelpunten waren er niet, kansen wel, voor Terho en Puertas. Tot de 71ste minuut. Invaller Nilsson, na sterk afschermingswerk, tikte tot bij Lazare, die op zijn beurt Terho bediende. De Fin duwde het leer met links perfect voor Saipi. Zijn collega aan de overkant toonde acht minuten voor tijd hoe het wel moest door Macek van dichtbij af te stoppen.