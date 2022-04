Union start Champions’ play-offs als leider en is zeker van Europees voetbal

Die ‘vervloekte’ play-offs: anders zou Union na de 1-3-winst op Standard nu al de titel vieren. Wat niet is, kan er nog van komen. Casper Nielsen ziet Union ook in de nacompetitie geen terugval kennen: ‘We zullen hetzelfde Union zien en gaan voor de titel’.

Elf landstitels heeft Union Sint-Gillis, maar heel dat roemrijke verleden speelt zich in lang vervlogen tijden voor WO II af. Dit seizoen klapt Union dat historische boek weer open voor een nieuw hoofdstuk. Want na de 1-3-zege op Standard op de voorlaatste speeldag komt de Brusselse club al zeker in de annalen van het Belgische voetbal als winnaar van de reguliere competitie. Een directe trofee is dat door de play-offs nog niet. Het levert wel nu al de zekerheid van een Europees voorrondeticket op.

En zo mag het Europese stof af van Union: de laatste campagne dateert al van 1964 met een prestigieuze affiche tegen Juventus. Maar dat is voor volgend seizoen. Alle focus ligt op het huidige succesverhaal van Union als promovendus. Een record komt er na Standard bij: de Brusselse club is met 44 punten op 51 de sterkste uitploeg ooit in de reguliere competitie sinds de invoering van het driepuntensysteem in 1996. Union overtroeft daarmee Club Brugge dat in het seizoen 2000-2001 42 punten buitenshuis won.

Die sterkte buitenshuis zal Union in de Champions’ play-offs van pas komen. Zondag volgt eerst de laatste speeldag in de reguliere speeldag thuis. Met Beerschot als tegenstander is de kans groot dat Union afklopt op 77 punten en de play-offs start met 39 punten, met Club Brugge als naaste achtervolger.

Mentaal geeft die zekerheid om de Champions’ play-offs als leider te starten een boost. “Dit is een groot statement”, zegt Casper Nielsen. Hij draait niet rond de pot over de ambities van Union in die Champions’ play-offs: “Ik beloof dat we ons niet gaan laten doen. We gaan vechten om die titel.” Nielsen erkent wel dat grote rivaal Club meer ervaring heeft in titelplay-offs: “Maar we zijn niet bang van Brugge. We zullen hetzelfde Union in de play-offs zien.”

Eén troef komt er alvast weer bij: de vijf weken schorsing van Vanzeir is afgelopen. Union overbrugde de periode met 11 op 15 punten. Uit medische hoek stelde coach Mazzu gerust: de blessures van de op Standard vervangen Teddy Teuma (pijnlijk contact knie) en Siebe Van der Heyden (dij) vallen mee.

Afscheid Carcela

Voor Standard stond er tegen Union niets meer op het spel. Het was dus het uitgelezen moment om Mehdi Carcela een eresaluut te geven. De Belgisch-Marokkaans-Spaanse dribbelkont kreeg voor de gelegenheid een basisplaats en de kapiteinsband. “Het was mooi van de coach. Ik weet ook dat hij tevreden was over mijn trainingsarbeid van de laatste maanden en dat ik bij elke kans het beste van mezelf gaf.”

Mehdi Carcela. Beeld Photo News

Hij kreeg voor de aftrap een shirt met het nummer driehonderd op, ook al moest de stadionspeaker toegeven dat het Carcela zijn 316de wedstrijd betrof. Je moet het maar doen. Wat de nummer tien van Standard oprecht raakte, was wie het shirt overhandigde. “Ik kreeg alle momenten die ik hier beleefde nog eens voor de ogen. Ik kreeg ook tranen in de ogen toen ik Sébastien Pocognoli en Réginal Goreux het veld op zag komen. We hebben hier zoveel meegemaakt samen, van toen we nog kinderen waren tot nu.”

Op die manier werd het hobbelachtige, maar lange parcours van Carcela bij Standard afgesloten. Hij is einde contract en het ziet er niet naar uit dat het verlengd zal worden. “Ik zal nu een bladzijde omslaan en me in een nieuw avontuur storten. Welk dat is, daar ben ik niet mee bezig. Ik leef zoals altijd van dag tot dag.”

Het is Carcela ten voeten uit. De speler die altijd zijn instincten volgde en speelde zonder nadenken. Helaas leefde hij ook naast het veld te vaak zonder nadenken. Denk maar aan die keer toen hij zijn kat stuurde naar de Gouden Schoen, ook al was hij een van de favorieten. ‘Overslapen’, luidde het toen.

Ook van de supporters nam hij afscheid met een grapje. “Wat ik aan hen wil zeggen? Dat ik het beu ben van hen te zien... Wie dat in de krant schrijft, steek ik in mijn koffer (lacht). Neen, ik zou niet dezelfde speler zijn zonder hun steun. Ik ga ze enorm missen.”