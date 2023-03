Union Sint-Gillis geeft drie keer een voorsprong uit handen in Berlijn

Op assist van winteraanwinst Yorbe Vertessen zette Victor Boniface de Brusselaars in de 28e minuut een eerste keer op voorsprong. Met een afstandsschot dat nog op een Duits been afweek, verraste hij doelman Frederik Ronnow. Een kwartier later trapte Josip Juranovic knap een vrije trap binnen voor de 1-1 ruststand.

Vertessen zorgde in de 58e minuut zelf voor de 1-2. Deze keer was Loic Lapoussin aangever van dienst. Na hands van Christian Burgess binnen de zestien kon Robin Knoche vanop de stip de 2-2 in doel knallen. Hij deed dat wel in twee tijden. Anthony Moris stopte zijn eerste poging, maar duwde de bal ongelukkig opnieuw in de voeten van de Duitser. Met zijn tweede van de avond zette Boniface Sint-Gillis een derde keer op voorsprong, maar ook nu bleef die niet op het bord staan. Een minuut voor tijd zorgde invaller Sven Michel voor de 3-3 eindstand.

Ook in de groepsfase stonden beide Unions al tegenover elkaar. Sint-Gillis ging toen met 0-1 winnen in Berlijn, maar verloor vervolgens de thuiswedstrijd met dezelfde score.