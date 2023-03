Union panikeert niet na acht tegengoals in laatste twee duels: ‘We gaan onze filosofie niet aanpassen’

De defensieve stats van Union in de laatste twee competitieduels met zowel thuis tegen Standard als op Westerlo een 4-2-verlies slaan als een tang op een varken op de stabiliteit die de verdediging in principe kenmerkt. Om maar te zeggen: in de eerste negen duels na de winterstop kreeg Union nog lof voor amper drie tegengoals. Om dan plots in acht dagen tijd een kwart van alle geïncasseerde goals (8 op 33) in de hele competitie in België over 27 speeldagen te slikken. Logisch dat dan de alarmbellen afgaan, toch?

Zeker nu met de cruciale bekerreturn in het verschiet op Antwerp. Union moet op zijn defensie rekenen om een historische naoorlogse finale te halen. Staf en spelers staken deze week dan misschien ook wat langer de koppen bijeen voor de traditionele matchbespreking, met meer nadruk op de defensie. Maar de conclusie na Standard en Westerlo verandert niet: te veel individuele fouten zorgden voor defensieve desorganisatie, en dat wist een kwalitatief sterke tegenstander ook af te straffen.

“Jammer genoeg gebeurt dat in voetbal”, zegt Union-coach Karel Geraerts in zijn vooruitblik op de bekerreturn. “Maar we moeten niet panikeren. Twee weken geleden op Club Brugge was onze organisatie nog heel goed. En ook tegen Standard en Westerlo zag ik nog goede reactie: we zijn geen dode ploeg. Nu lijkt het alsof mensen de hele voorgeschiedenis vergeten. Union zit nog in de halve finale van de beker, we staan nog tweede in de competitie en spelen de achtste finale in de Europa League. Hier is nooit gesproken over een crisis.”

Als leider van de defensie voelt Christian Burgess zich wel verantwoordelijk. Hij probeert de vinger op de wonde te leggen. “Het is een combinatie: de individuele fouten, een mindere organisatie, iets te fel op een goal jagen en beslissingen (van de ref of VAR) die niet in ons voordeel uitdraaien. Misschien namen we het iets te relax op na de sterke vorige maanden. Maar we hoeven niet moedeloos te zijn. De beker is een mooie kans in een andere competitie om terug te vechten.”

Misschien dat de rentree van Siebe Van der Heyden - de vorige twee duels geschorst - de defensieve stabiliteit terugbrengt. Maar dat wil Geraerts niet gezegd hebben. Hij neemt Koki Machida in bescherming. “Ik kan rekenen op vijf à zes goede verdedigers.”

En welk gezicht zal Union tonen? Antwerp keek in de heenwedstrijd met wat ‘cynisch’ voetbal de kat uit de boom, maar zal nu de 1-0-achterstand moeten goedmaken. Union kan dit seizoen zowel dominant als uit de omschakeling efficiënt voetballen. Het is niet gezegd dat Union als strategie beton zal gieten. “We gaan onze filosofie niet aanpassen”, zegt Geraerts. “Maar we gaan ook niet blind zijn voor de omstandigheden. In de heenwedstrijd tegen Antwerp trapten we ook niet in hun val om ons te laten komen. Ik verwacht wel dat de match nu vroeg of laat zal openbreken.”

Burgess ziet hetzelfde scenario. “De eerste match was heel strategisch. Nu zal Antwerp sneller risico moeten nemen. Het is aan ons om dat uit te buiten.”