Union lijdt onverwachte nederlaag in Mechelen: ‘We wonnen amper tweede ballen’

“Cameron, Cameron. Come in, come in.” Enkele minuten na affluiten stond Cameron Puertas de verzamelde pers te woord in het AFAS-stadion. Niet helemaal naar de zin van coach Alexander Blessin, die de Spanjaard de kleedkamer inriep. De deur ging dicht.

Puertas kwam even later terug. “Wat de coach te vertellen had? Dat we rustig moeten blijven. En dat de kopjes omhoog moeten, want er staan ons nu twee finales te wachten.” Donderdag thuis (in het Lotto Park van Anderlecht) tegen Lugano, een week later in Zwitserland. Die twee duels bepalen of het de Europa League of de Conference League wordt voor de Brusselaars.

Dan is een 4-0-nederlaag op bezoek bij KV Mechelen allesbehalve een ideale generale repetitie. Sinds de terugkeer naar eerste klasse verloor Union zijn drie uitwedstrijden in Mechelen. Ook in de beker leed het twee jaar geleden een nederlaag. En toch had niemand die 4-0 zien aankomen.

“Vooral in de eerste helft zag ik enorm veel problemen in onze structuur”, merkte Blessin op. “We wonnen amper tweede ballen. Over de mentaliteit wil ik het niet hebben, want die is altijd voorbeeldig bij mijn groep.”

Op de persconferentie kreeg Blessin de vraag of de vele vertrekkers geen reden waren voor de mindere prestatie. “Dat zou een te gemakkelijk excuus zijn. Deze spelers deden ook al mee in de eerste drie wedstrijden, en toen zei iedereen dat we goed waren. Dus neen, daar ga ik me niet achter verschuilen. We moeten nu leren uit onze fouten. Deze shit games gebeuren nu eenmaal. Dan is het goed dat je geen hele week moet wachten tot je opnieuw een wedstrijd hebt.”