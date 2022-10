‘Union kan nog beter dan vorig seizoen, dat doet dromen’

Op Malmö zal Christian Burgess geen schrik hebben. Hij heeft zelf een hoog vikinggehalte en is baas én krijger in de defensie van Union. De groepswinst wenkt: “Als we dan nog een ronde winnen, staat Union in de Europese kwartfinale, hoe gek zou dat zijn?”

Dit weekend nog speelde Burgess een onverzettelijke rol bij de comeback van Union met tien man tegen Club (2-2) en toonde hij zijn eerder onuitgegeven gelaat van een straatvechter.

Na de penalty van Vanaken schoot je de bal tegen hem aan. Ging je daar niet over de schreef?

“In mijn ogen niet, anderen mogen dat wel denken maar voor mij stond hij in de weg. Ik wou laten voelen dat we klaar zijn voor de strijd. Club dacht misschien dat de match gespeeld was bij 0-2 en de rode kaart. Voor mij niet: dat was mijn boodschap. Maar ik heb zeker een competitief karakter. Ik kan bevriend zijn met andere spelers maar zodra we op het veld staan, telt dat niet meer.”

In de gewonnen luchtduels sta je op kop, maakt dat van jou de beste verdediger in de competitie?

“Ik ga niet zeggen dat ik de beste ben. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen spelen in België en hebben meer dan 200 caps voor de nationale ploeg en er zijn veel spelers met Champions League-ervaring ... Maar ik ben wel tevreden over mijn niveau en prestaties.”

Union slikt dit seizoen wel iets meer goals dan vorig seizoen. Hoe verklaar je dat?

“Daar pieker ik zelf ook over. We spelen iets meer met open vizier. Dat is fijn voor het publiek maar misschien maken we zo ook meer fouten.”

Zoals Union nu voetbalt, eindigen jullie wel weer in de top vier.

“Ik hoop het, het gaat goed. Vooral de vlotte combinatie met onze Europese campagne doet deugd. We mikken nu op die top vier. Begin dit seizoen waren er meer twijfels, onze kern leek nog dun en we verloren zwaar van KV Mechelen. Intussen zijn er belangrijke spelers bij en vertrouwen we op onszelf.”

Teuma was boos dat de media Union niet bij de titelfavorieten rekenen. Ligt de ambitie dan niet hoger dan top vier en moeten jullie dat luider roepen?

“Ik had net als Teuma de indruk dat de media ons wat afschreven. Maar ik hou wel van de underdogrol. Als we met tien spelers terugkeren tegen Club Brugge, dat met zijn beste elf speelt, dan tonen we iets. Antwerp en Genk hebben wel geen dubbele belasting in de titelstrijd omdat ze niet Europees spelen. Een plek in de top vier zou ik dus al briljant vinden. We proeven nu van Europa en ik kan me niet inbeelden dat volgend seizoen te missen. Het begint ons wel te dagen hoe sterk we zijn als we goed spelen. In België of Europa, we starten steeds met het idee: ‘Dit kunnen we winnen’. Dus: kunnen we beter dan vorig seizoen? Ja, misschien wel. Die gedachte is opwindend.”

Bij winst op Malmö zijn jullie zeker van groepswinst, hoe zie je het Europese perspectief?

“Een punt volstaat al om in de Europa League te overwinteren. Als groepswinnaar komen we wél direct in de achtste finales, zonder play-offs tegen een derde uit de CL wat moeilijk kan zijn. We denken niet dat we de Europa League gaan winnen, maar geloven wel nog een ronde verder te kunnen raken. Union in de Europese kwartfinale, hoe gek zou dat niet zijn?”

Union ontvangt thuis nog Union Berlin. Wist je dat daar met Morten Thorsby net als jezelf een klimaatbewuste veganist speelt. Ze noemen hem de ‘Greta Thunberg’ van het voetbal

“Ik ken hem wel. Hij is 99,5% vegan. Niet zo goed als mij (lacht). In feite, hij begon me deze zomer te volgen op Instagram, nog voor onze loting. Ik zag een docu over hem en hoe hij zijn stem verheft voor onze planeet. Mooi. In Engeland kreeg hij een trofee voor meeste ‘groene’ sportpersoon.”

Wil je die trofee ook eens winnen?

“(grapt) Ik zal hem van Thorsby afnemen. Hij heeft ook zijn eigen stichting (We play Green, BF) om groen te promoten en draagt symbolisch rugnummer twee (om de mondiale temperatuurstijging onder 2° Celsius te houden, red). Weet je, Union Sint-Gillis wil ook een van de groenste clubs in Europa te zijn, duurzaam en ecologisch. In Berlin zag ik Thorsby niet, nu in de return hoop ik met hem een praatje te slaan.”

Hoe heb je deze week het ontslag van Mazzu, ex-coach van Union, bij Anderlecht beleefd?

“Het is hard maar dat is voetbal. Ik had een goede band met Mazzu, we hebben samen veel bereikt. Ik was blij met zijn kans bij Anderlecht, jammer genoeg werkte het niet.

Je bent nu 31 jaar: hoop je bij Union te eindigen of droom je nog van de Premier League?

“Neen, die droom is voorbij. Ik wil in Brussel blijven. Eerlijk, ik hou van Union, het gevoel van de club, de stad en de fans. Union bouwt verder. Ik voel geen brandend verlangen terug te keren naar Engeland.”

Hoe gaat het trouwens met de rug? Laatst grapte je eens dat je wat pijn voelde omdat je het ‘team moet dragen’?

“Ik zei vandaag nog tegen Chris O’Loughlin (sportief directeur Union, BF) dat ik vermoeid raak van de club te dragen. Neen, we zijn dit seizoen als team nog gegroeid. Vorig seizoen droeg Undav met zijn goals veel gewicht en stond hij in de spotlights. Nu duikt iedereen op met goals, en de invallers hebben veel impact. Onze ploeg voelt echt als een team, dus mijn rug is beter nu (lacht).”