Union in de rol van kampioenenpoeg Lierse: ‘Ze maken veel plezier, bij ons was dat ook zo’

De verrassende competitieleider Union speelt vanavond in Brugge een belangrijke wedstrijd om de titel. Assistent-trainer Karel Geraerts gaat samen met enkele helden uit 1997 op zoek naar de parallellen tussen kampioen Lierse en Union.

Zulte Waregem was er in 2013 dicht bij, maar voor het grootste huzarenstukje in het Belgische voetbal moeten we terug naar de vorige eeuw. In 1997 won SK Lierse onder Eric Gerets de titel. Dat was de laatste keer dat een niet-G5-club die stunt realiseerde. De langgerekte roes, de zweem van onoverwinnelijkheid: de raakpunten tussen Lierse toen en Union vandaag zijn legio.

Karel Geraerts, assistent van Felice Mazzu bij Union, beleefde het sprookje van Lierse als vijftienjarige vanaf de eerste rij. “Samen met Johan Gerets (zoon van Eric, TTV) gingen we vaak mee naar Lier. Wij waren boezemvrienden en werden dat jaar samen opgepikt door Racing Genk. Zelfs bij de titelmatch in Luik waren we aanwezig, om nadien naar Lier af te zakken. Wij mochten enkel het eerste deel van de kampioenenviering meemaken. Om elf uur moesten wij naar het hotel en toen gingen Eric en de mannen feesten.”

In de Belga Sport-aflevering over Lierse zien we Geraerts samen met Gerets in de kleedkamer tussen Van Meir, Van Kerckhoven, Menzo, Peeters, Huysmans en alle andere cultfiguren van de Antwerpse club. “Dat waren toen de voortrekkers, de grote mannen. We gingen heel vaak mee naar training. In de auto was Eric altijd maar bezig over die Noor die wilde vertrekken, Rekdal. Hoe goed die was en hoe belangrijk voor zijn ploeg. Na de training mochten we dan meevoetballen met die gasten. Er was dat jaar enorm veel enthousiasme en plezier. Ze zaten in zo’n flow dat het eigenlijk niet kon mislopen. Het stond in de sterren geschreven dat ze kampioen zouden worden.”

Psychologische screening

Diezelfde sfeer vindt Geraerts, na een actieve carrière bij onder meer Club, Standard en Charleroi, terug in Sint-Gillis. “Meestal heb je goede en minder goede periodes, maar bij ons is het alleen maar positief. We blijven maar matchen winnen. Natuurlijk is het dan leuk om ’s morgens naar de club te komen. De groepsgeest is top, maar ze hebben ook wel heel veel kwaliteiten. Dat was bij Lierse ook zo. Het valt mij ook op hoe sterk al die jongens mentaal zijn. Zelfs iedere oefenmatch willen ze winnen. Kijk, data zijn bij ons heel belangrijk in het aanwervingsproces. Maar aanvullend screent de club ook enorm goed op het karakter en de persoonlijkheid van onze spelers. Allen hebben ze de juiste ingesteldheid.”

Opmerkelijk: leider Union traint dit seizoen op Lierse-bodem. “Het moet toch zijn dat daar iets in de lucht hangt”, lacht Eric Van Meir, in 1997 sterkhouder en topschutter bij Lierse met zestien goals. “Het competitieverloop is dan wel anders, toch zie ik veel parallellen. Union heeft geen vedetten. Undav en Vanzeir staan hoog in de topschutterslijst, bij ons hadden de vier verdedigers met 27 goals bijna de helft van de doelpunten gemaakt. Ook toen haalde onze trainer 100 honderd procent uit de spelers. Psychologisch was Gerets heel sterk. En als de bankzitters moesten invallen, was er niet zoveel kwaliteitsverlies. Dat zie je nu ook allemaal bij Mazzu en Union.”

Trainer Eric Gerets komt aan op het Lisp na het behalen van de titel, in 1997. Beeld GYSENS

Toenmalig aanvoerder Nico Van Kerckhoven, tegenwoordig assistent bij Lierse Kempenzonen: “Als je het parcours van Union ziet, dan merk je dat daar veel plezier wordt gemaakt. Bij ons was dat ook zo.”

Van Meir: “Mazzu heeft net als Gerets in 1997 een enorme connectie met die groep. De spelers gaan voor de trainer door het vuur. Dat is belangrijk, vooral ten opzichte van Club Brugge, waar het voor Nieuwjaar toch wat rommelde.”

Play-offs

De landstitel van Lierse pakken ze nooit meer af, Union heeft evenwel nog een hele weg af te leggen. “In de nieuwe competitieformat is het voor een kleine club eigenlijk onmogelijk geworden”, vindt Van Kerckhoven. “Na de puntenhalvering moeten ze de concurrenten, want het zijn er sowieso drie, nóg eens verslaan. Toen was het al niet gemakkelijk, nu is het nog moeilijker om kampioen te worden.”

Van Meir: “Op een bepaald moment zullen ze de ambitie ook moeten uitspreken. Wij zijn pas diep in het seizoen aan de leiding gekomen, terwijl de zaak drie speeldagen voor het einde na een nederlaag op STVV verloren leek. Union heeft al vroeg een comfortabele voorsprong. Ik weet niet wat het best is: jager zijn of opgejaagd worden. Het is ook geen voordeel dat de concurrentie Europees uitgeschakeld is.”

Iedereen kent Union intussen, grijnst Geraerts. “Anderlecht komt op toerental en Club Brugge blijft Club Brugge, die weten wat hen te doen staat. Wij moeten daar vanaf nu rekening mee houden. Maar het is ook aan de concurrenten om oplossingen te vinden.”

Van Kerckhoven geeft nog een goede raad aan Union: van match tot match leven. “Zo hebben ze zich na die pandoering (1-3 tegen OH Leuven, TTV) ook goed herpakt. Niet te ver vooruitkijken, want pas in de play-offs volgt het eindexamen. En goed in het hoofd houden dat niets moet, maar dat weet Mazzu als geen ander.”

Geraerts beseft dat de druk van buitenaf zal toenemen. “Hoe onze groep daarmee zal omgaan? Dat kun je moeilijk op voorhand zeggen. Wel hebben we vorig seizoen ook lang een lastige klant gehad aan Seraing. Tot februari hebben we met hen gevochten. ‘Union zou dat nooit volhouden’, zei men toen, en toch hebben we dat gedaan.”

Aan de Brusselaars om dat te herhalen, te beginnen vanavond in Jan Breydel.