Union herfstkampioen na monsterzege tegen Oostende

Union greep de kans om als leider zeven punten uit te lopen en zich tot herfstkampioen te kronen. Het werd 1-7 tegen een stuurloos KV Oostende.

Aan uitblinkers geen gebrek. Sneltrein Nieuwkoop op rechts die Ndicka in de vernieling speelde, Vanzeir en Undav die lustig konden dribbelen in de Oostendse zestien, geruggensteund door de onvermoeibare Nielsen en Teuma. Toegegeven, Oostende verdedigde belabberd met houten klazen Jäkel en Fortes op kop. En toch, Undav was de grote man met drie treffers en een assist.

“Bij de 1-7 raak ik de lob van Vanzeir per ongeluk met de neus. Ik hoop zelfs dat ze de goal aan hem geven (wat de Jupiler Pro League ook deed, TVA)”, lacht Undav, die met de wedstrijdbal het stadion verliet. “Ik zal de bal laten signeren door het hele team als herinnering en ik geef hem een speciaal plekje bij mij thuis. Ach, we hebben het als team goed voor elkaar. Bij de 1-3 en 1-4 kregen we al het gevoel dat KVO het zowat opgaf, terwijl wij nóg meer wilden scoren. De chemie in ons elftal zit goed. Iedereen speelt en loopt voor elkaar. Als ik bijvoorbeeld een foutje maak, dan zal een ander proberen om dat recht te zetten. Dat Club en Antwerp verloren? Daar kijken we niet naar. Of we nu met één punt of tien punten op kop staan doet er niet toe. Het is leuk om de underdog te zijn.”

Beeld Photo News

Mentaliteit

Ook coach Felice Mazzu wil rust in het kamp houden. “Morgen moeten we gewoon weer keihard aan het werk, want het vervolg kan gevaarlijk zijn. We mogen nu niet denken dat we plots boven alles en iedereen staan. We willen dit jaar gewoonweg zoveel mogelijk matchen winnen. Ik zag alvast een grootse mentaliteit.”

Siebe Van der Heyden van Union viert op eigen wijze de zege in Oostende. Beeld Photo News

Maar wie zeven punten los op kop staat kan zich toch moeilijk wegsteken als kandidaat voor play-off 1? “Kijk, we boekten een mooie zege, vooral de manier waarop. Let wel, de 2-2 van KVO werd afgekeurd voor buitenspel. Dat had een kantelpunt kunnen zijn. In alle eerlijkheid, ik kan niet antwoorden op de vraag waar dit Union zal eindigen. Ons primaire doel is een stabiel seizoen draaien. Verder gaan we geen projecties doen. Vraag het me nog eens na dertig wedstrijden. In januari moeten we ons puntenaantal en onze plaats in het klassement herbekijken. Nu vrijdag wacht Leuven. Zij zullen zich na hun thuisnederlaag tegen Seraing zeker willen herpakken.”