Union en Anderlecht stoten net als Gent verder door in Europa, Belgische ploegen kennen straks concurrenten

De Brusselaars wonnen in het Lotto Park van Anderlecht na een knappe wedstrijd met 3-0 van Union Berlijn. De heenwedstrijd in Duitsland was vorige week op 3-3 geëindigd. Aanvoerder Teddy Teuma (18.), Lazare (63.) en Loïc Lapoussin (90.+4) zorgden voor de doelpunten.

Beide Unions speelden al voor de vierde keer dit seizoen tegen elkaar, dus van een studieronde was geen sprake meer. In een boeiende openingsfase kreeg de thuisploeg na zes minuten al een reuzenkans om te scoren. Na een afgeweerd schot van Adingra raakte Boniface in de herneming de paal. Tien minuten later mocht de aanhang van geel-blauw toch juichen. Na slecht uitvoetballen achterin bij de Duitsers knalde kapitein Teuma zijn team op voorsprong.

In een sfeervol Lotto Park probeerden de bezoekers wel tegen te prikken, maar een goed georganiseerde en verzorgd spelende thuisploeg gaf weinig weg zodat doelman Moris amper in actie moest komen. Union SG kon zo met een verdiende voorsprong de rust in.

Kort na de pauze bracht de coach van Union Berlijn twee frisse krachten in het veld maar ook zij zorgden niet voor een kentering. Het was integendeel de thuisploeg die een tweede keer scoorde. Na enkele overstapjes van Boniface stond Lazare op de juiste plaats om de voorsprong te verdubbelen.

De bezoekers uit Duitsland moesten nu alles op alles zetten om nog twee keer te scoren en zo verlengingen uit de brand te slepen. Maar de thuisploeg hield vlot de controle en na de uitsluiting van invaller Haberer na een tweede geel was het helemaal boeken voor de Duitsers. Adingra maakte er zelfs nog 3-0 van nadat enkele minuten eerder een lob van Boniface net voor de doellijn weggewerkt, maar de VAR keurde de goal af. Lapoussin tekende in de allerlaatste seconden dan toch voor een derde Brusselse doelpunt en zette zo de kers op de taart na een uitstekende collectieve van het team uit Sint-Gillis.

Ook bij Anderlecht was er reden tot feest. Beeld Photo News

Anderlecht

RSC Anderlecht kon zich op zijn beurt voor de kwartfinales van de Conference League plaatsen. De Brusselaars gingen met 0-1 winnen op het veld van Villarreal. De heenwedstrijd was vorige week op 1-1 geëindigd. Islam Slimani, tien minuten eerder ingekomen voor Benito Raman, besliste de partij in de 74e minuut.

Anderlecht kreeg zelf wel wat kansen in de eerste helft, maar mocht toch blij zijn dat het met een brilscore naar de kleedkamers mocht. Zeno Debast redde een schot van Samuel Chukwueze op de lijn, doelman Bart Verbruggen stond paraat op pogingen van Alex Baena en José Luis Morales, Gerard Moreno mikte op de lat en een doelpunt van diezelfde Moreno werd afgekeurd omdat de vrije trap te snel genomen was.

Kort na de pauze liet Michael Murillo een open kans om Anderlecht op voorsprong te brengen liggen. Aan de overzijde hield Verbruggen paars-wit opnieuw overeind. de Nederlandse doelman had een knappe dubbele redding op een afstandschot van Jorge Cuenca en de rebound van Gerard Moreno in huis. Slimani was ondanks zijn twee goals van afgelopen weekend tegen Cercle op de bank gestart, maar in de 64e minuut vond Brian Riemer het tijd om de Algerijnse spits in te brengen. Tien minuten later leverde dat op toen Slimani de voorzet van Murillo in doel tikte. Verbruggen, die tegen Ludogorets al drie strafschoppen stopte om Anderlecht naar de achtste finales te leiden, hield de voorsprong vast door Nicolas Jackson tot twee keer toe het scoren te beletten.

Loting vanaf 13 uur

Vanmiddag wordt in het Zwitserse Nyon de loting voor de kwart- en halve finales van de Europa League (13 uur) en de Conference League (14 uur) uitgevoerd. Met Union, Anderlecht en AA Gent dat eerder doorstootte, zitten de namen van drie Belgische clubs in een balletje.

Union kan in de kwartfinales van de Europa League Manchester United, Bayer Leverkusen, Juventus, AS Roma, Feyenoord, Sporting Lissabon of Sevilla treffen. Voor de Conference League gaan West Ham United, Nice, Fiorentina, AZ Alkmaar, Lech Poznan en Bazel met RSC Anderlecht en AA Gent in de bokaal.

Zowel in de Europa- als in de Conference League worden de heenwedstrijden van de kwartfinales donderdag 13 april gespeeld en volgen de terugwedstrijden een week later, op 20 april