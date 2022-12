Union-coach Geraerts bevestigt: Lapoussin weer selecteerbaar na dronken escapade

“Het is een goede ploeg en je mag ze niet onderschatten”, is trainer Karel Geraerts duidelijk. “De snelheid van hun aanvallers is een van hun sterke punten. Met hun nieuwe coach hebben ze een bepaalde manier van spelen en die zal niet anders zijn in de competitie dan in de beker. Ik verwacht een gelijkaardige wedstrijd.”

“De belangrijkste les die ik trok uit de bekermatch is dat we goed begonnen zijn aan de tweede ronde, wat niet evident was. Daarnaast heb ik veel sterke punten gezien. Ik zag veel goesting en was zeer tevreden over de inzet en bij momenten ook over de efficiëntie.”

“Het feit dat Kerstmis tussen de twee wedstrijden valt, maakt dat het toch een speciale match is. Hoe we deze speciale periode invullen? Zaterdag hebben we getraind. Zondagochtend en maandagochtend trainen we. Iedereen heeft zijn vrijheid. Ik heb niets verboden en wil dat iedereen zich dit weekend amuseert, maar ze moeten ook beseffen dat ze profvoetballer zijn. Ze weten wat ze wel en niet mogen doen. Het is niet aan mij om hen dat te zeggen”, besluit Geraerts.

De Union-coach gaf nog mee dat Vanzeir de trainingen heeft hervat en dat Lapoussin selecteerbaar is. Die laatste ontbrak omdat hij gestraft was na een dronken, nachtelijke escapade.