Union bekampt Malmö, het gekrenkte lief van Ibrahimovic

Als Zlatan Ibrahimovic over Malmö spreekt, roept dat diepe emoties op over zijn lastige jeugd in een immigrantenwijk en over zijn doorbraak als prof. Union is morgenavond de tegenstander van de Zweden in de Europa League.

Malmö is de Zweedse recordkampioen met 22 titels en is de enige Scandinavische club in de finale van een Europabeker, in 1979 tegen Nottingham Forest. Maar dé referentie blijft: Malmö is de eerste profclub van Zlatan Ibrahimovic (40).

Hij voetbalde er in de hoofdmacht van zijn zeventiende tot negentiende. Bij zijn debuut in september 1999 beleefde Malmö in de hoogste klasse (Allsvenskan) zijn slechtste seizoen sinds mensenheugenis. De jonge Ibrahimovic viel nog zes keer in en scoorde in zijn laatste match, maar de degradatie stond vast. In de Zweedse tweede klasse hielp Ibrahimovic als topscorer met twaalf goals Malmö meteen weer promoveren. Zijn talent ging als een lopend vuurtje rond. Ajax plukte hem in 2001 voor een bom geld weg.

Zijn voetbalontwikkeling bij Malmö ging niet van een leien dakje. Zijn dwarse, eigenzinnige aard stootte bij de jeugd al veel trainers en ploegmaats tegen de borst. Als zoon van Joegoslavische immigranten voelde Ibrahimovic zich een buitenbeentje tussen de blonde Zweden in de ploeg, en zijn brutale mond contrasteerde fel met de meer bescheiden Zweedse mentaliteit.

In interviews vertelde Ibrahimovic vaak dat zijn karakter mee gevormd was door Rosengard, de immigrantenwijk in het zuiden van Malmö waar hij in hachelijke omstandigheden opgegroeid is. Dat hij zichzelf bleef en het tot wereldvoetballer schopte, daar was hij best trots op en hij verkondigde die boodschap aan kansarme kinderen. “Je moet niet zoals iedereen zijn. Je kunt anders zijn en toch succesvol zijn. Ik ben daar het levende bewijs van.”

Ontwricht gezin

Zielloze woonblokken en flats, jongerenbendes, hogere criminaliteit en werkloosheid: Rosengard ontsnapte niet aan de stereotypes van een sociale wijk met een mix aan nationaliteiten. Ibrahimovic groeide als kind ook op in een ontwricht gezin: zijn ouders scheidden toen hij twee jaar was. Hij woonde eerst bij zijn mama in met zijn zus en halfzus, die verslaafd was aan drugs. Er was veel heibel. Toen Zlatan negen jaar was, kreeg zijn vader de voogdij. Bij hem thuis slingerden de bierblikken rond.

Ibrahimovic had een hekel aan school en leerde de wetten van de straat. In zijn autobiografie Ik, Zlatan verklapte hij hoe hij zich als fietsendief manifesteerde. Voetbal betekende zijn grote uitlaatklep. Naast de clubtrainingen voetbalden ze op de pleintjes tussen de woonblokken. “Daar winnen was bijna nog belangrijker dan bij de club”, zei Ibrahimovic. Hij leerde er alle trucjes en dribbels.

Malmö verliest zijn eerste Europa League-groepswedstrijd tegen Braga met 0-2. Beeld AP

Zijn in Rosengrad gestaalde persoonlijkheid leidde Ibrahimovic in latere beslissingen in zijn carrière. In Barcelona klikte het niet met coach Pep Guardiola. Ibrahimovic liet zich niet de les spellen. “Je kunt de jongen uit het getto halen, maar niet het getto uit de jongen.”

Bronzen standbeeld

In 2009 verrees in Malmö een gloednieuwe arena, het Swedbank Stadium. Ibrahimovic keerde er soms terug als international voor Zweden, en in 2015 speelde hij er met zijn toenmalige club PSG tegen Malmö. Het publiek ontving Ibrahimovic steeds als een held. De liefde was wederzijds. “Ik voel me een echt Malmö-kind. Het is mijn club.”

In oktober 2019 huldigde de stad Malmö hem met een bronzen standbeeld voor het stadion. Ibrahimovic met blote bast, de handen wijd open. En toch, de Union-fans die volgende maand de return in Malmö willen bijwonen, zullen niet op de foto kunnen met de bronzen Ibrahimovic. Boze Malmö-fans hebben het beeld amper drie maanden na zijn oprichting van zijn sokkel gehaald. Ibrahimovic had pas bekendgemaakt dat hij zich had ingekocht als co-eigenaar bij Hammarby, de grote Zweedse rivaal van Malmö.

Heethoofden besmeurden en mutileerden het standbeeld, ze sneden de neus af en zaagden de voeten af. De stad verwijderde het beeld. Voor de spreekbuis van de Malmö-fanvereniging heeft Ibrahimovic afgedaan. “Hij is geen rolmodel meer. Het beeld is slechts een stuk rommel.” Of past het zich inkopen bij een rivaal niet gewoon bij zijn dwarse aard? Voor Ibrahimovic verandert er niets. “Wat ik voor Malmö heb gedaan, zal er voor altijd zijn.”