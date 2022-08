Union-aanwinst José Rodriguez is nog steeds de jongste CL-debutant ooit van Real Madrid

Rodriguez is met Union aan de twaalfde club uit zijn loopbaan toe, de tiende op profniveau. Na zijn opleiding bij Villajoyosa en Hercules Alicante belandde Rodriguez als 15-jarige bij Real Madrid. Na een aanloopperiode bij Real Castilla, de satellietclub van de Koninklijke, werd hij nog voor zijn zeventiende verjaardag door José Mourinho in de basis van Real gedropt voor een bekerduel met Alcoyano.

Het was de voorbode van zijn debuut in La Liga als invaller tegen Atlético Madrid en in de Champions League tegen Ajax. Exact 17 jaar en 354 dagen oud was Rodriguez toen hij tegen de Amsterdammers de plaats van Kaka mocht innemen, en Raul van de Real-recordlijst veegde. “Ik ga van jou de beste zigeunervoetballer ooit maken”, vertrouwde Mourinho hem die avond toe. “Daar moest ik vreselijk om lachen”, vertelde de middenvelder met Roma-roots later aan de Spaanse krant AS. “Je weet niet wat je overkomt, op die leeftijd ga je zweven wanneer de beste trainer ter wereld zoiets over je zegt.”

José Rodriguez in zijn tijd bij Real Madrid. Beeld rv

Maar Mourinho stelde Rodriguez nadien nooit meer op. De middenvelder begon aan een rondreis doorheen Spanje en Europa, die hem (al dan niet op uitleenbasis) achtereenvolgens bij Deportivo La Coruña, Galatasaray, Mainz, Malaga, Maccabi Tel Aviv, Fortuna Sittard, opnieuw Malaga, Fuenlabrada en Maccabi Haïfa bracht. Met de Israëliërs werd hij de voorbije twee jaar telkens kampioen.

“Veel mensen hebben me onderweg afgeschreven, dikwijls werd gedacht dat mijn carrière in een dipje zat of zelfs helemaal voorbij was, maar ik ben nog altijd voetballer en ik ben op het toppunt van mijn mogelijkheden gekomen”, liet Rodriguez bij zijn afscheid aan Haïfa optekenen. “Misschien ben ik te vaak van club veranderd, ik zou het eigenlijk niemand aanraden. Maar de positieve kant van dat verhaal is wel dat ik op die manier ervaringen kon opdoen die ik zonder al die transfers nooit had verworven.”

De harde les van Mainz

Het dieptepunt van zijn grillige carrière beleefde José Rodriguez in Duitsland bij Mainz, in 2016. Bij zijn debuut pakte hij met een horrortackle op Dominik Kohr van Augsburg uit, wat hem op een schorsing voor vijf wedstrijden en een boete van 10.000 euro te staan kwam. Zijn dagen in Mainz waren meteen geteld.

“Ik speelde er nog amper, was persona non grata. Terwijl de blessure van Kohr al bij al meeviel. Ik vind nog altijd dat ik toen veel te zwaar gestraft werd. Ik vond het vreselijk dat mijn familie moest lezen dat ik een moordenaar tussen de krijtlijnen was. Uiteindelijk moest ik zwaar inleveren om mijn loopbaan weer op de rails te krijgen. Het was een harde les.”

Bij Union komt Rodriguez mogelijk voor het eerst in de competitie in actie in de thuiswedstrijd tegen Anderlecht op 28 augustus. De wedstrijd zaterdag tegen KV Kortrijk kwam nog te vroeg. Hij trainde vorige week wel al een keer met de groep mee. “Hij lijkt een erg goede speler”, zei kapitein Teddy Teuma na de match tegen KVK. “Hij speelt simpel en is goed aan de bal. Als je nog bij Real gespeeld hebt... dat is niet voor niets. Rodriguez zal helpen onze kern competitiever en kwalitatiever te maken, wat nodig is met de opeenvolging van wedstrijden.”