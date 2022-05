Undav en Vanzeir voor een keer in rol van antiheld na gemiste kansen

Vaak scoren ze blind, nu zat er toch een lastig stofje in de ogen. Undav en Vanzeir misten in het slot grote kansen voor drie cruciale titelpunten. Maar één bad day at the office mag wel na hun straf seizoen, toch?

Undav en Vanzeir zijn het niet gewoon om na een match het boetekleed aan te trekken. De ontgoocheling in de kleedkamer zou volgens Casper Nielsen bij Union diep voelbaar geweest zijn: “En de aanvallers waren extra ontgoocheld. Natuurlijk, want het is hun job om te scoren. We wonnen al matchen met minder kansen.”

Vanzeir had voor een keer geen zin om naar de media af te zakken. Undav deed alleen zijn uitleg voor de tv-camera’s. Hij draaide niet rond de pot: “In de laatste vijf minuten had ik minstens een van die grote kansen moeten verzilveren. We spelen nu week na week zware matchen. Maar hopelijk krijgen we hier geen spijt van.”

Antwerp heeft natuurlijk ook zijn rol gespeeld in het afstoppen van het gereputeerde duo. Toch zeker een uur lang, met een goede opvolging van de marsorders om niet te onbesuisd aan te vallen, Vanzeir en Undav van geen meter te lossen en hen gezien hun kwaliteiten in de omschakeling al zeker geen ruimte in de rug te geven.

De Union-spitsen leken zo lange tijd niet aan hun trekken te komen. Lazare had nog de beste kans gemist op aangeven van Nieuwkoop, tot in de slotfase plots toch alle zekeringen in het wedstrijdbeeld sprongen. Vanzeir kwam één keer oog in oog met doelman Butez, maar kraakte helemaal zijn schot. Undav mikte met een open vizier twee keer nogal slordig over doel. “De laatste tien minuten waren we gelukkig dat Undav en Vanzeir een bad day at the office hadden”, zei Antwerp-coach Brian Priske veelbetekenend.

Voor een keer Undav en Vanzeir in de rol van antiheld dus. Maar kritiek op hun prestatie zou wat misplaatst zijn in het licht van het hele seizoen waarin een van beiden of beiden samen als geoliede tandem de match voor Union beslist hebben. Nog even de cijfers: samen hebben Undav en Vanzeir dit seizoen 39 goals gemaakt en 23 assists gegeven.

Union dit seizoen is ook wat als een schutkring. Als het eens wat minder gaat, laat dat geen langdurige sporen na en van kritiek van de buitenwereld trekt de groep zich weinig of niets aan. Dat ketst af op het stevige pantser van de Union-verbondenheid.

Coach Felice Mazzu is een van de eersten die het spitsenduo in bescherming zal nemen. Hij doet dat met een kwinkslag en het nodige relativeringsvermogen. “Wat ik tegen Undav en Vanzeir ga zeggen? Dat ik van hen hou. Dat is alles. Het maakt deel uit van het voetbal. Als offensieve spelers een goede dag hebben, moet je ze feliciteren. En als ze een minder moment kennen, dan moeten we ze steunen.”

Mazzu vindt ook niet dat Undav en Vanzeir een slechte match gespeeld hebben: “Ze waren nog altijd heel belangrijk in ons ‘mechanisme’ waarin we spelen. Alleen in de afwerking kon het beter. Maar zij niet alleen. Lazare heeft een ‘tiensterrenkans’ gemist en Nielsen trapte twee keer naast terwijl hij zo’n bal meestal binnen het kader schiet. We zijn het intussen zo gewoon dat Dante en Deniz scoren, dat er vragen komen als ze eens niet scoren. Maar ik stel daar geen vragen bij. We mogen niet vergeten hoeveel goals zij dit seizoen al samen gemaakt hebben. Ik blijf van ze houden en ga ze steunen.”

Dezelfde echo klinkt door in de spelersgroep. Doelman Anthony Moris zegt dat de afwerking nu wel een werkpuntje op training zal zijn. “Het klopt dat we met de aanval die wij hebben, en alle goals die we al scoorden, vandaag tegen Antwerp het misschien wel beter hadden moeten doen voor doel. Maar de match kostte veel energie met de vele duels. Dan is het misschien logisch dat je op het einde niet meer helemaal scherp bent. Maar we moeten nu zeker niet beginnen spuwen op de aanval.”

“We hadden elk een helft”, analyseerde Antwerp-coach Brian Priske na de 0-0 tegen Union. Daar is iets voor te zeggen, al creëerde Union tijdens zijn helft wel meer doelgevaar. Op de openingsspeeldag van de play-offs had Antwerp in Brugge een bemoedigende prestatie neergezet. Tegen Union ging The Great Old aanvankelijk verder op dat elan. “Ik zag een wedstrijd die goed op en neer ging”, zei Brian Priske. “In het grootste deel van de eerste helft hadden we de controle en we creëerden enkele fatsoenlijke kansen. Union zorgde toen enkel voor wat dreiging op stilstaande fases. Tegelijk moeten we erkennen dat we na de rust niet meer dezelfde intensiteit en kwaliteit brachten.”

Gaandeweg werkte Union zich in de wedstrijd. Nadat doelman Moris had uitgepakt met een heerlijke save op een schot van Nainggolan, voetbalde de leider nog een handvol mooie kansen bij mekaar. Antwerp zelf zorgde in de slotfase van de partij eigenlijk niet meer voor groot gevaar.