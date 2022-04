Uitgeziekte Van Aert haalt mogelijk nog Parijs-Roubaix

Wout van Aert mag de training hervatten. De Amstel Gold Race van zondag komt nog te vroeg, mogelijk start hij wel in Parijs-Roubaix een week later. “Het is nog te vroeg voor conclusies”, meldt zijn team Jumbo-Visma. “Pas na de trainingen kunnen we iets zeggen over Roubaix.”

Vorige week testte Van Aert positief op corona. Voor zover officieel bekend vertoonde hij slechts milde symptomen. Volgens professor Jan Boone, inspanningsfysioloog aan de UGent, kan Van Aert topfit aan de start van Roubaix komen. “De basisvoorwaarde is dat hij niet zwaar ziek was”, zegt Boone. “In een normale situatie bouw je gedurende twee, drie dagen rustig op en schakel je dan over naar zwaardere trainingen aan hogere hartslag. Als Van Aert vier, vijf dagen intensief kan trainen, ben ik hoopvol voor hem. De gedwongen rust kan zelfs een voordeel zijn.”

Klinkt goed, maar Boone beseft dat de timing krap blijft. “Want na die stevige trainingen heb je ook een dag of drie nodig om te herstellen.”