UEFA-voorzitter: ‘Super League is totale onzin en iedereen weet het’

Tijdens een forum in het Zwitserse Nyon spaarde Ceferin zijn kritiek op de Super League-initiatiefnemers (Real Madrid, FC Barcelona en Juventus) niet. “Ze hebben dit krankzinnige idee voor het eerst gelanceerd midden in een pandemie”, zei Ceferin. “Nu horen we elke dag dat ze in het midden van een oorlog een nieuw idee willen uitwerken. Ze leven duidelijk in een parallele wereld. Terwijl wij spelers proberen te helpen in een vreselijke situatie werken zij aan een project als dit. Het is totale onzin en iedereen weet het, behalve zij.”

Twaalf Europese topclubs maakten in april bekend dat ze een gesloten competitie wilden oprichten. Negen ploegen distantieerden zich onder druk van fans, spelers en enkele voetbalinstanties snel van het idee. Andrea Agnelli, de voorzitter van Juventus, en Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid, bleven echter in het idee geloven.

Ceferin zei dat het clubs vrij staat om hun eigen competities te organiseren, maar waarschuwde dat ze in dat geval niet langer mogen deelnemen aan de lucratieve UEFA Champions League of de Europa League. Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, toonde zich nog scherper voor de drie clubs. “Elke keer als ik een mededeling hoor van deze clubs maakt het me kwaad. Ze liegen meer dan Poetin om eerlijk te zijn.”

Gesprek met Infantino

Nog op het forum in Nyon kwamen de plannen van de mondiale voetbalbond FIFA voor een tweejaarlijks WK ter sprake. Volgens Ceferin zullen die spoedig worden opgeborgen. “Een tweejaarlijks WK is een no-go voor iedereen in het voetbal. Ik ben blij dat de FIFA dat intussen ook beseft”, stelde Ceferin.

“Ik heb woensdag met de FIFA-voorzitter gepraat en de besprekingen gaan voort. We zijn het erover eens dat voetbal ook op andere continenten ontwikkeld moet worden, maar we moeten daarvoor wel op één lijn zitten en de Europese en Zuid-Amerikaanse confederaties geen schade toebrengen. Ik ben er zeker van dat het tweejaarlijks WK zowat van tafel ligt.”