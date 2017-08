UEFA-voorzitter Ceferin: "EK in dertien landen organiseren was een vergissing"

"De verschillende wetgevingen en munteenheden in de organiserende landen maken het allemaal lastiger dan verwacht", aldus Ceferin. "Het was een mooi gebaar om de eenheid van Europa te benadrukken, maar het is zeker geen model voor de toekomst."



De beslissing om het EK van 2020 in dertien landen te organiseren was een idee van de ondertussen geschorste voorganger van Ceferin, de Fransman Michel Platini.



Euro 2020 strekt zich uit van Bilbao in Spanje tot Sint-Petersburg in Rusland. De openingswedstrijd gaat (normaal gezien) door in het nieuwe Eurostadion in Brussel. De halve finales en finale vinden plaats in Londen op Wembley. De andere speelsteden zijn München (Duitsland), Rome (Italië), Bakoe (Azerbeidzjan), Boekarest (Roemenië), Amsterdam (Nederland), Dublin (Ierland), Boedapest (Hongarije), Glasgow (Schotland) en Kopenhagen (Denemarken).