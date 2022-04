Tyson Fury verlengt wereldtitel met weergaloze uppercut tegen Whyte: ‘Dit kán het einde zijn’

Na een magische entree in het mythische Wembley stapte Tyson Fury vol moed in de ring. 94.000 boksfans gingen uit hun dak, het grootste voetbalstadion in Engeland daverde op zijn grondvesten.

Fury bracht die energie met zich mee de ring in. Vanaf de bel bepaalde ‘The Gypsy King’ het tempo en ontweek de zware stoten waar Whyte naar zocht.

De eerste twee rondes gingen op en neer, maar vanaf ronde 3 nam Fury de kamp volledig in handen. In de vierde ronde kwam het tot een opstootje tussen beide boksers. Nadat Fury de ronde opende met een goede rechter, antwoordde Whyte met wat (illegaal) werk in de clinch. Daar kon ‘The Gypsy King’ niet om lachen. Ref Lyson riep beide heren op het matje, puntenaftrek achtte hij niet nodig.

In rondes 4, 5 en 6 kwam Fury helemaal in zijn ritme en beloonde hij zichzelf met een brutale knock-out. ‘The Gypsy King’ had aan één perfect getimede mokerslag in de zesde ronde genoeg. Zijn uppercut trof vol de kin van Dillian Whyte.

De Londenaar probeerde nog wel op te staan, maar wankelde en viel in de touwen. Ringrechter Lyson had genoeg gezien en wuifde de wedstrijd weg.

Een vlekkeloze prestatie van Tyson Fury. ‘The Gypsy King’ behoudt zijn WBC-titel.

Beeld Action Images via Reuters

“Wij zijn spartanen!”, schreeuwde de Brit uit na zijn overwinning. “Whyte is een krijger en ik weet zeker dat hij ooit kampioen zal worden, maar helaas voor Whyte moest hij vanavond tegen mij vechten. Hij heeft het hart van een leeuw, maar ik ben geen middelmatige zwaargewicht. Ik ben de beste op de planeet.”

Fury blijft twijfel zaaien over zijn pensioen en geeft geen volmondig antwoord op de vraag hoe zijn toekomst er nu precies zal uitzien. “Ik moet een man van mijn woord zijn”, zegt de kampioen. “En dit kan wel eens het laatste zijn voor ‘The Gypsy King’.”

Met de nadruk op “kan”.

Tyson Fury. Het beste zwaargewicht ter wereld.

Beeld AFP