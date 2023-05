Twintig jaar en alles gewonnen: de bliksemcarrière van vluchtelingenzoon Camavinga

“Hij heeft het clubvoetbal uitgespeeld”, schreef ESPN zaterdagavond na de gewonnen bekerfinale van Real Madrid tegen Osasuna (2-1) over Eduardo Camavinga (20). Want Camavinga heeft nu alle prijzen gewonnen die de Madrilenen als club kunnen winnen, als jongste speler ooit in de toch al zo roemruchte clubhistorie. De landstitel, de Champions League, de supercup, de Europese supercup en het WK voor clubteams stonden al in zijn prijzenkast. En dat terwijl hij nog geen twee jaar in Madrid voetbalt.

Voor Camavinga zelf kwam het succes misschien het minst als een verrassing, getuige een spaarzaam interview dat de ingetogen Fransman gaf over zijn drijfveren. Zijn Congolese ouders vluchtten voor de burgeroorlog. Kleine Eduardo kwam ter aarde in een vluchtelingenkamp in Angola. Zijn afkomst hield hij altijd in gedachte.

“Ik ben trots en dankbaar om te spelen als voormalig vluchteling”, zei Camavinga vorig jaar na de gewonnen Champions League-finale. “Ik sta zij aan zij met alle miljoenen vluchtelingen ter wereld.”

Huis afgebrand

Op tweejarige leeftijd kwam hij naar Frankrijk. Vlak voor hij als elfjarige bij Rennes ging spelen, brandde het huis van zijn ouders af. Camavinga gebruikte het als motivatie om koste wat het kost te slagen als voetballer. “Mijn vader zei: geen zorgen, jij wordt een grote voetballer en zal dit huis herbouwen. Ik was de hoop van mijn familie.”

Zijn moeder stuurde hem overigens eerst naar het judo. Maar omdat hij alles vernielde, besloot Camavinga zijn judopak te verruilen voor kicksen. Zijn judoachtergrond was in de bekerfinale zichtbaar: hij won alle duels, in de lucht en op het veld, en al zijn tackles waren succesvol.

Camavinga is zo goed, zeggen zijn mentoren, omdat hij niet op zijn uitzonderlijke basistalent teert. “Op zijn tiende was hij al volwassener dan jongens twee leeftijdsgroepen boven hem”, zei Landry Chauvin, voormalig hoofd jeugdopleiding bij Rennes. “Technisch heeft hij niets meer te leren. Fysiek gezien lijkt hij op een Ferrari-motor. Hij is bepaald geen Fiat 500”, lachte de trainer van Real Madrid, Carlo Ancelotti, onlangs.

Het internationale voetbal heeft Camavinga (nog) niet uitgespeeld. Een plek in zijn prijzenkast bleef deze winter leeg. Frankrijk, met Camavinga als invaller, verloor in de WK-finale van Argentinië na penalty’s.

