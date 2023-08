Twijfel bij Racing Genk na tweede opdoffer in een week tijd

Al na 80 seconden kopte Regan Charles-Cook de bezoekers op voorsprong. “Een kinderlijke tegengoal”, zo vond Wouter Vrancken. “Dan maak je het jezelf heel erg moeilijk. Er zijn sommige jongens teleurgesteld dat ze niet meer spelen. Als je dan de kans krijgt, moet je wel klaar zijn om ze te grijpen.”

De Genkse T1 roteerde erop los. Zijn ploeg was op zes plaatsen gewijzigd ten opzichte van de 2-2 tegen Servette. Zo kreeg de jonge zomeraanwinst Bonsu Baah een eerste basisplaats en verdwenen Muñoz, Paintsil en Tolu naar de bank.

Ambitieus

“Van sommige jongens was ik tevreden – de voorlijn toonde veel energie – maar van andere had ik meer verbetenheid verwacht. Ik ben teleurgesteld over de algemene wedstrijdmentaliteit. Het verschil met de wedstrijd tegen Servette was dat we meer initiatief toonden, al moet je je kansen wel afmaken.”

Dat lukte niet en dus klonk er, vijf dagen voor de belangrijke uitwedstrijd tegen Olympiakos in voorrondes van de Europa League, een fluitconcert in de Cegeka Arena, die met 14.000 toeschouwers trouwens maar matig gevuld was. Na zo’n topseizoen zou je denken dat een elftal meer krediet heeft bij zijn publiek.

Genk is terecht ambitieus, zijn supporters dus ook. Een week geleden was de stemming in Limburg nog opperbest. Head of Football Dimitri de Condé had net voor zes jaar bijgetekend, de derde voorronde van de Champions League lag binnen handbereik en RWDM werd vlotjes opzijgezet. Racing moet er nu voor zorgen dat de twijfel, die er tegen Eupen in de tweede helft insloop, zich niet begint te verspreiden.