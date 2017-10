Twee op een rij: na Shenzhen pakt David Goffin ook eindzege in Tokio

David Goffin (ATP 11) is dezer dagen in grootse doen. Nadat hij vorige week nog het ATP-toernooi van Shenzhen op zijn naam schreef, kroonde onze landgenoot zich ook tot winnaar in Tokio (hard/1.563.795 dollar). In de finale klopte hij de Fransman Adrian Mannarino (ATP 31) in twee sets: 6-3 en 7-5!

De partij duurde een uur en 24 minuten. Goffin verovert in Tokio zijn vierde ATP-titel uit zijn carrière, zijn tweede op korte tijd nadat hij vorige week ook het toernooi van Shenzhen won. In 2014 was Goffin al de beste op de toernooien in Metz en Kiztbühel. Vorig jaar haalde Goffin ook de finale in Tokio, maar daarin was toen de Australiër Nick Kyrgios te sterk.

Dankzij zijn recente goede prestaties maakt Goffin veel kans om deel te mogen nemen aan de ATP Finals, die van 12 tot 19 november op de agenda staan in Londen en waar de acht beste tennissers van 2017 elkaar in de ogen kijken. Na zijn eindwinst in Tokio mag Goffin zijn koffers naar de Masters zo goed als zeker pakken.