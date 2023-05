‘Tuur! Tuur! Tuur!’, scandeert de Bosuil na een doelpunt in de slotseconden

Coach Mark van Bommel trok een spurt van een meter of veertig naar de cornervlag. “Ik moest afremmen of ik had een spierscheur beet.” Toby Alderweireld balde vol passie de vuist en schreeuwde de Antwerpse spionkop toe om daarna samen met iedereen, spelers, stafleden en zelfs een paar ballenrapers, richting één jongen te vliegen: Arthur Vermeeren. Uitgerekend het Antwerpse jeugdproduct duwde de bevrijdende 3-2 met de laatste baltoets van de wedstrijd voorbij doelman Simon Mignolet.

“Tuur! Tuur! Tuur!”, scandeerde de Bosuil. Zijn ploegmaats deden dat achteraf in de kleedkamer nog eens vrolijk over toen hij na alle interviews eindelijk mocht douchen. “Mijn ploegmaats waren al een heel seizoen aan het zagen waar mijn goal bleef, vandaag is die eindelijk gevallen”, zei een stralende Vermeeren achteraf. “En dat op het best mogelijke moment. Als ik een droomscenario in gedachten had voor mijn eerste doelpunt, dan was het een winning goal in de laatste minuut. De bal kwam perfect voor mijn linker en ik trapte zonder veel nadenken. Op dat moment ging er heel weinig door me heen, alleen een gevoel van pure blijdschap. Hoe de Bosuil op dat moment samen vierde, was ongelooflijk.”

Moeilijke start

Week na week hoort Vermeeren bij de uitblinkers. Op zijn achttiende is hij de draaischijf van de leider. Van Bommel zet hem samen met Alderweireld en Jean Butez als eerste op zijn wedstrijdblad.

Gisteren begon hij samen met heel Antwerp moeizaam. Af en toe balverlies, niet altijd succesvol in zijn duels. Toch ging Vermeeren zich niet verstoppen. Hij bleef ballen opeisen en knokte zich zo terug in de match. Het zegt veel dat Van Bommel Vermeeren liet staan en Mandela Keita, die op dat moment beter in de match zat, wel om tactische redenen verving.

“We kunnen een heel artikel over zijn ontwikkeling schrijven”, zei Van Bommel nadien. “Al op de eerste trainingsdag zag je dat hij kwaliteiten heeft. Hij heeft zich ontwikkeld door elke dag te trainen. Hij speelde bij de U23, bleef naar school gaan, kwam in de basis bij de eerste ploeg, dan was er die WK-break. Hij speelde al wedstrijden op een waanzinnig hoog niveau. Het team weet wat het moet doen en hij kan daarin uitblinken. Hij speelt heel matuur, wat je zelden ziet op die leeftijd. Hij is echt een uitzondering. Dat uitgerekend hij die goal maakt, is prachtig.”

Vermeeren ligt uitstekend in de groep bij Antwerp. Een mager ventje van 1,76 meter, die op het veld in een pitbull verandert. Van Bommel: “Hij is een verlegen jongen, maar op het veld is hij gewoon brutaal. Je moet daar een grote mond hebben als de dingen niet gaan zoals gehoopt.”

Een groot feestvierder is Vermeeren niet. Na de applausronde stond hij alweer met de voetjes op de grond. Liefst van al was hij snel weer thuis, om samen met zijn gezin na te genieten. Geloof het of niet, vandaag moet hij present tekenen op de Topsportschool in Antwerpen. “Mijn ouders zaten allebei boven in de tribune te kijken. Deze goal was een mooi cadeautje voor Moederdag. Ik denk dat ik ondanks alles snel in slaap zal vallen, het was toch een zware wedstrijd. En ja, ik moet gewoon naar school. (blaast) Heb ik héél veel zin in. Gelukkig is het niet zo’n lange dag.”