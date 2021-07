▶ Turnster Simone Biles trekt zich terug uit teamfinale: ‘Moet over mijn mentale gezondheid waken’

Biles maakte een ongebruikelijk foutje bij de sprong. Daarin behaalde ze ‘slechts’ 13.766 punten, haar laagste score op dit toestel ooit in haar olympische carrière. USA Gymnastics bevestigde op Twitter dat Biles zich terugtrok “omwille van een medisch probleem”. Biles kwam niet meer in actie op de andere toestellen. “We bekijken op dagelijkse basis of we haar medisch kunnen vrijgeven voor de komende competities”, aldus USA Gymnastics.

Achteraf gaf Biles toe dat het vooral haar trots was die geraakt was. “Ik moet over mijn mentale gezondheid waken”, klonk het. “We moeten ons verstand en onze lichamen beschermen, en niet gewoon doen wat de wereld van ons verwacht.”

Tegenover VTM Nieuws zei ze iets vergelijkbaars: “Ik worstel intern met wat dingen.”

De opgave van Biles, die vervangen werd door Jordan Chiles, was een stevige streep door de rekening van het Amerikaans team, de titelverdediger. Uiteindelijk veroverde Rusland de gouden medaille in de teamfinale, voor de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De Belgische turnsters eindigden achtste en laatste.

Vier keer goud

Zondag plaatste Biles zich met de hoogste score (57.731) voor de allroundfinale met de 24 beste turnsters. Ze verzekerde zich ook van een stek voor alle toestelfinales. Op de vorige Olympische Spelen in Rio de Janeiro was Biles goed voor vier keer goud (allround, sprong, vloer, team) en een keer brons (balk). Biles telt ook negentien wereldtitels op haar indrukwekkende erelijst.