Turf Moor moet nog wennen aan de stijl van Kompany

Na vijf speeldagen is de stempel van coach Vincent Kompany al overduidelijk zichtbaar in Burnley en omstreken.

Laten we er de uitslagen even bij nemen. Een 0-1-zege tegen Huddersfield, de perfecte start. Daarna gelijke spelen tegen Luton, Hull en afgelopen weekend Blackpool. Tussendoor een eerste nederlaag tegen Premier League-degradant Watford. Zes op vijftien.

Qua balbezit is Burnley in Engeland de beste van de klas (68,4 procent; 27 procent meer dan vorig seizoen, toen weliswaar tegen sterkere tegenstanders in de Premier League). Het team is aanzienlijk jonger, maar speelde in die eerste weken ook naïef. Dat gelijkspel tegen Blackpool (3-3) hoefde niet, Burnley gooide een dubbele voorsprong te grabbel in drie minuten. “We werden overmoedig en vergaten te voetballen”, zei Kompany. Het kwam zijn ploeg op morrende geluiden uit de tribunes te staan, met al dat zenuwslopend getik achterin. Zijn ze niet gewend op Turf Moor. Dat de tegenstand vaak via een losse flodder scoort, en Burnley de ene na de andere kans de nek omwringt, helpt daar niet bij.

Onvoorspelbare competitie

Maar de Engelse Championship is een raar beestje. Iedereen kan er van elkaar winnen. Leider Sheffield United pakte zelf maar tien op vijftien. Eén overwinning erbij en Burnley staat in plaats van zestiende op plaats twee. Gezien de loodzware competitiestart is het niet eens zo dramatisch dus.

Het is pas na de emoties van het moment dat de nuchtere uitspraken wederkeren: dit Burnley hoeft niet te promoveren. Dat maakte de voorzitter duidelijk, ook Kompany herhaalde dat al meermaals. De Engelse clubs, pers en zelfs fans oefenen meer geduld uit dan in België. Kompany krijgt er de tijd die hij nodig heeft. Dit is een proces van jaren.

Er zijn verzachtende omstandigheden. Aanwinst Scott Twine, van wie veel wordt verwacht, ligt al in de lappenmand. Vorig seizoen was hij nog speler van het jaar in de League One met twintig goals en dertien assists. Misschien is Twine wel het witte konijn, waar Kompany van sprak, die de doelpunten komt maken en tussen het balbezit door voor diepgang zorgt. Er moeten nog versterkingen bij, laat dat duidelijk zijn. Wie weet welke kennissen Kompany nog uit zijn hoge hoed tovert.

Orakel

Kompany heeft ook de perceptie mee. De lokale pers hangt week in, week uit aan de lippen van de Manchester City-legende. De rust die hij uitstraalt, gepaard met academische woorden en zijn duidelijke visie, vormen tot dusver een aardig doekje voor het bloeden. Zo was dat ook bij Anderlecht lange tijd het geval. “Als je hem hoort spreken, krijg je het gevoel dat zijn spelers voorlopen op schema en dat alle puzzelstukjes vroeg of laat wel op hun plaats zullen vallen”, staat in de lokale krant Burnley Express.

Kompany stelt zoals altijd gerust. “Ik vroeg mijn spelers: in de matchen die we al speelden, hoe vaak hadden jullie bij de tegenstand willen staan? Laten we uitgaan van balbezit en hoge druk, en dan komen die goals vanzelf.”

De voormalige Rode Duivel heeft nog even tijd. De derby tegen Blackburn is pas in november. Daar is puntenverlies pas echt uit den boze.