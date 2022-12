Tunesië uitgeschakeld ondanks stunt tegen mak Frankrijk, dat groepswinnaar wordt

Acht (!) nieuwe namen stuurde Didier Deschamps de wei in tegen Tunesië. Het was van voor de aftrap al duidelijk dat Frankrijk, zo goed als zeker van groepswinst, zijn laatste groepsmatch in spaarmodus zou afwerken. Onder meer doelman Mandanda, Veretout, Fofana en Kolo Muani kregen hun kans.

Tunesië daarentegen wilde zijn laatste strohalm op kwalificatie maar wat graag grijpen. Enkel een zege volstond om eventueel door te stoten. De Afrikanen startten dan ook gretig en leken zelfs snel op voorsprong te klimmen, maar de goal van Ghandri (ex-Antwerp en -Westerlo) werd afgekeurd voor buitenspel. Niet dat het Frankrijk wakker schudde, in de hele eerste helft zorgde enkel Coman voor een beetje gevaar. Tunesië kwam een paar keer piepen, maar Mandanda werd nooit écht in verlegenheid gebracht.

Beeld REUTERS

Vlak na de pauze werden de makke Fransen wél afgestraft. Khazri ging met een rush door de verdediging van ‘Les Bleus’ en tikte netjes naast Mandanda in doel. Tunesië zelfs even virtueel in de achtste finales, maar Australië doorprikte die droom enkele minuten later door ook te scoren én die zege vast te houden.

Beeld ANP / EPA

Deschamps wilde met Mbappé, Dembélé en Griezmann zijn ploeg wakker schudden, maar ook zijn grootste sterren kregen het vuur er niet in. Mbappé pakte in het slot nog eens uit met een fraaie actie en schot en Griezmann scoorde zelfs in de slotseconden, maar die werd ná affluiten nog afgekeurd. Niet dat Frankrijk een treffer nodig had, groepswinnaar werd het sowieso. Tunesië verlaat het WK teleurgesteld, maar met opgeheven hoofd.

Frankrijk treft in de achtste finales de tweede uit groep C, waarin Polen, Argentinië, Saoedi-Arabië en Mexico allemaal nog kunnen doorstoten. Australië treft de groepswinnaar.