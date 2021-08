Tuchel wacht ongeduldig op komst van Lukaku

“Verliezend team? Jullie weten wat er op het spel staat. Straks, voor het avondeten, voeren jullie een liedje van de Backstreet Boys op...” Het is het leven zoals het is bij Chelsea, onder Thomas Tuchel. Als het goed gaat, komt de luchtige kant in de Champions League-triomfator naar boven.

In zijn periode bij de U19 van FSV Mainz organiseert hij een fietstocht op een berg. Teambuilding. Een paar meter voor de top houdt de trainer plots halt. Hij diept een pin met het logo van Mainz op, plant de vingers in het zand en begraaft het ding. Tuchel: “Als we de finale van het kampioenschap halen, rijd ik met mijn fiets de berg op en haal ik die pin weer naar boven.”

Wanneer de U19 van Mainz tien maanden later effectief in de finale staan, gaat het licht in de kleedkamer plots uit. Op een scherm wordt een video geprojecteerd. Zijn spelers krijgen te zien hoe hun trainer de beklimming nog eens overdoet. Het filmpje loopt naar zijn eind wanneer Tuchel de arm in de lucht steekt, de bewuste pin in de hand. Vervolgens slaat hij keihard op de tafel: “En nu is het aan jullie!”

We zijn benieuwd welke uitdaging hij Romelu Lukaku voor de voeten gooit, wanneer ze elkaar later deze week voor het eerst zien. Het wordt een verkenningsronde zoals hij er sinds zijn aanstelling eind januari wel meer heeft gedaan in Londen. De Duitser dissecteert graag. Hij toont oprechte interesse in de mensen met wie hij moet werken. Met de juiste vragen gaat hij op zoek naar een connectie, naar een voorsmaakje van hun persoonlijkheden. Hij polst naar hun privéleven. Hij hoort hen uit over hun jeugdjaren, hun opvoeding, hun arbeidstevredenheid.

Antonio Rüdiger, boeman van Kevin De Bruyne in de Champions League-finale, op de Players’ Tribune: “Hij stelde mij een interessante vraag. Wij zijn allebei Duitser, maar we kenden elkaar niet persoonlijk. Ik kwam uit een moeilijke periode bij Chelsea. En ik denk dat hij mij probeerde te doorgronden. Hij zei me: ‘Toni, als ik naar jou op het veld kijk, vraag ik me af waarom je zo agressief bent. Jij speelt met zoveel emotie. Waar komt dat vandaan?’ Ik heb hem mijn verhaal verteld.”

Afwijzingen

Voor Big Rom heeft Tuchel zijn research gedaan. De voorbije weken hing hij regelmatig aan de lijn, straks wil hij de diepte in. Op zoek naar juiste handleiding, de juiste knoppen. Bij Inter en Chelsea weten ze het nu ook. Lukaku is een persoon die met de juiste argumenten snel te overtuigen valt. De rode draad door zijn carrière is dat hij zich geliefd en gewild moet voelen. In zijn leven heeft hij genoeg afwijzingen ervaren.

Het hoofd van Lukaku heeft Tuchel al voor zich gewonnen met zijn ambities en uitgekiende tactische plannen, zijn 3-4-2-1 waarin de Duivel op papier naadloos past. Het hart en de prijzen zullen moeten volgen.

Met zijn trainer bij Inter, Antonio Conte, had Lukaku een geweldige klik. Zelfde vuur, zelfde venijn. Twee voetbalbezetenen onder een dak. Twee winnaars die surften op woede.

Tuchel, zo beweren mensen die met hem werkten, deelt enkele raakvlakken met Conte. Hij leeft, eet en ademt voetbal. Op de bus zette hij ooit een documentaire over zijn idool Pep Guardiola on hold om twee uur lang een beeld van de verschillende paspatronen te bestuderen. Hij is obsessief bezig met tactiek. Als oud-student economie heeft hij een zwak voor statistische modellen. Zelfs tactische bloggers bezorgen hem soms andere inzichten.

Zoals Lukaku wil hij elke dag bijleren. Hij laat zijn spelers met tennisballen trappen. Hij snijdt delen van het veld af om zijn spelers anders te leren lopen. Alles om van zijn teams tactische kameleons te maken, die – als het nodig is – tot zes keer in één match geruisloos van formatie kunnen veranderen. Guardiola krijgt er nog koppijn van.

Bot en agressief

Tuchel kan intens zijn. Ook in zijn communicatie. Bot en agressief tijdens wedstrijden en tijdens de rust. Hij schrik niet terug om meteen in te grijpen, maar de echte tirades spaart hij voor de day after. Als hij de video op pauze zet, weet een speler dat hij in de problemen zit.

Kritiek waar Lukaku geen moeite mee zal hebben. Onder Conte is hij niets anders gewoon geweest. Met opmerkingen van mensen die nooit op zijn niveau hebben gevoetbald heeft ‘Big Rom’ een probleem, maar niet van mensen die hem beter willen maken. Zo bespeel je hem het best. Daag hem uit. Na een doelpunt tegen AC Milan riep hij eens naar de bank: “Zie je wel, ik had je toch gezegd dat ik ging scoren.”

Zijn periode bij PSG heeft hem lessen geleerd. Tuchel heeft zijn tekortkomingen ook geanalyseerd. Omdat hij in het verleden zelden een diepe band heeft kunnen opbouwen met zijn kleedkamer, heeft hij iemand die hem daarin bijstaat. Zijn assistent Zsolt Low zorgt voor de connectie in zijn plaats.

Een trainer die bij Dortmund totale controle eiste, tot de koolhydraten op het menu toe, heeft er zaken los leren laten. Omdat je sterren als Neymar en Kylian Mbappé niet altijd kan opdragen wat te doen, is hij zich minder eigenzinnig gaan opstellen. Bij Chelsea merken ze het verschil.

Voorlopig is het allemaal fun en games, maar bij Dortmund blijven ze wijzen op zijn bijsluiter. Hij stuurde er per ongeluk een boze sms naar zijn sportief directeur in plaats van naar zijn agent. Met ruzie tot gevolg. De hoofdscout werd verbannen van het oefencomplex. Zijn voorzitter noemt hem nog altijd een moeilijke man.