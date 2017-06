TT: Donnarumma wil contract niet verlengen bij AC Milan - Everton betaalt 28 miljoen euro voor nieuwe doelman

Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Donnarumma wil contract bij AC Milan niet verlengen Gianluigi Donnarumma wil zijn contract bij AC Milan niet verlengen. "Wij zijn verrast", klinkt het vandaag bij Milan-CEO Marco Fassone. Het 18-jarig keeperstalent is al twee jaar een vaste waarde tussen de palen bij de 'Rossoneri'. Het contract van Donnarumma loopt eind volgend seizoen af. Onder meer Real Madrid en PSG trekken aan de mouw van de youngster. Club's CEO Marco Fassone: "@gigiodonna1 decided not to renew his contract with #ACMilan". Watch today's full press conference ¿¿ pic.twitter.com/jqOpy6ZcuW — AC Milan(@ acmilan) 14/06/17 02:00

Lokeren haalt Marzo terug naar België Sporting Lokeren heeft zich versterkt met Stefano Marzo. De transfer hing al even in de lucht, maar nu kondigden de Waaslanders hun nieuwe aanwinst officieel aan. De Italiaanse Belg tekende op Daknam een contract voor drie seizoenen. Marzo speelde eerder al een seizoen bij Beerschot.

Lees hier meer over de Lokerse transfer. OFFICIEEL: Stefano Marzo komt over van het Nederlandse @scHeerenveen! #WelkomStefano ¿¿ https://t.co/Yf9dnKYCsd pic.twitter.com/cN6A2qIE9a — Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) 14/06/17 02:00

Oscar Garcia wordt trainer van Saint-Etienne De Spanjaard Oscar Garcia is de nieuwe trainer van het Franse Saint-Etienne. Dat bevestigt de club. Hij tekende voor twee jaar. De 44-jarige Garcia komt over van Red Bull Salzburg en is de opvolger van Christophe Galtier, die al sinds 2009 de dienst uitmaakte. [OFFICIEL] @oscargarciaj, nouvel entraîneur des Verts ! ¿¿¿¿ ¿¿ #CoachOscarGarcia #Bienvenido ¿¿ https://t.co/e3kse1T6un pic.twitter.com/PzVOpl71jX — AS Saint-Etienne(@ ASSEofficiel) 14/06/17 02:00

Everton maakt van Pickford duurste Engelse doelman aller tijden Everton heeft de geldkraan opengedraaid voor Jordan Pickford. De 23-jarige Engelse doelman maakt voor een transfersom van 25 miljoen pond (28,5 miljoen euro) de overstap van het gedegradeerde Sunderland naar 'The Toffees'. Dat bedrag kan via bonussen nog oplopen tot 30 miljoen pond (34,5 miljoen euro). In dat geval overtreft Pickford het clubrecord van Lukaku (28 miljoen pond). Dat meldde de club van Rode Duivels Lukaku en Mirallas vandaag via de sociaalnetwerksites. Pickford tekende in Liverpool een contract voor vijf seizoenen. Hij wordt in een klap de duurste Engelse doelman aller tijden. ¿¿¿¿ | #EFC have signed goalkeeper Jordan Pickford for a Club-record fee on a 5-year deal! #WelcomeJordanhttps://t.co/sozzcEO86r pic.twitter.com/2bSCRfL0Wa — Everton(@ Everton) 14/06/17 02:00

Nikola Storm blijft nog een jaar bij OHL Ook volgende seizoen blijft Nikola Storm in Leuven spelen. De 22-jarige flankspeler wordt een extra seizoen gehuurd van Club Brugge. Storm kwam afgelopen winter over van blauw-zwart, en werd meteen een belangrijke waarde in de kern van Oud-Heverlee Leuven. .@StormNikola wervelt nog een jaartje langer langs de Leuvense flank! ¿¿¿¿¿¿¿¿ Alle info via https://t.co/T1eijCYjLm pic.twitter.com/sLeMRtHhNm — Oud-Heverlee Leuven(@ ohl_official) 14/06/17 02:00

Soap rond Aubameyang krijgt nieuwe wending Blijft Pierre-Emerick Aubameyang dan toch bij Borussia Dortmund? De aalvlugge spits uit Gabon leek op weg naar Paris Saint-Germain, maar de Duitse krant Bild meldde vandaag dat de Fransen de transfer hebben afgeblazen. Trainer Unai Emery zou uiteindelijk een 'klassieke' centrumspits verkiezen en geen beweeglijke aanvaller zoals Aubameyang, die overal opduikt. Aubameyang won het afgelopen seizoen nog de DFB Pokal met Borussia Dortmund ©Photo News Aubameyang stond de jongste weken nadrukkelijk in de belangstelling van PSG ©AFP

Charleroi heeft Iraanse spits Rezaei beet Charleroi heeft met Kaveh Rezaei (25) een nieuwe aanvaller beet. Dat bevestigde gelegeerd bestuurder Mehdi Bayat op Twitter. De Iraniër komt over van Esteghlal Tehran, waar hij vorig jaar 7 goals maakte in 28 competitiematchen. Rezaei heeft drie selecties bij de Iraanse nationale ploeg op zijn teller staan. "Dit is een belangrijke stap voor me", verklaarde de aanvaller op Instagram. "Ik hoop dat ik vooruitgang boek door in Europa te spelen." (WDK/PJC) #kavehrezaei signe un contrat de 2 ans ( + 2 ans option ) @SportCharleroi. Félicitations et bienvenue Kaveh.... pic.twitter.com/gzcx6kgP8Y — Mehdi Bayat(@ MehdiBayat79) 15/06/17 02:00 هواداران عزيز و دوست داشتني استقلال. از تمام محبت و حمايت هاي شما طي يك سال اخير سپاسگزارم . اين تصميم برايم مهم، ناگهاني و سريع بود و براي پيشرفت فوتبالم مي بايست فوتبال اروپا را هم تجربه كنم . به اميد روزهاي خوب و افتابي استقلال و به اميد روزي كه دوباره براي استقلال بازي كنم. از همه متشكرم.از تمام دوستانم كه يك سال براي استقلال در زمين جنگيديم و از و مربياني كه تا الان برايم زحمت كشيدند. 126.1k Likes, 79.7k Comments - Kaveh Rezaei (@kavehrezaei) on Instagram: "هواداران عزيز و دوست داشتني استقلال. از تمام محبت و حمايت هاي شما طي يك سال اخير سپاسگزارم . اين..."

Dompé naar Amiens Jean-Luc Dompé zet zijn carrière verder bij Amiens in de Franse tweede klasse, zo vernam onze redactie. De Franse linkerflankspeler, die door Standard werd uitgeleend aan Eupen maar daar niet verder kwam dan twee matchen, wordt in eerste instantie uitgeleend maar de Franse club bedong ook een aankoopactie. ©BELGA

Situatie Courtois 'on hold' Chelsea's CEO Marina Granovskaia is voorbereid op stevige onderhandelingen met Thibaut Courtois (25) over een nieuw contract. De doelman gaat immers de laatste twee jaar van zijn contract in. Chelsea is vragende partij om die overeenkomst snel open te breken. Alleen: dat zal geld kosten. Met een budget van 8 miljoen euro brutojaarsalaris zullen ze niet toekomen. Man United heeft de loonlat voor keepers in de Premier League twee jaar geleden verlegd door David De Gea 235.000 euro per week te betalen - zo'n 12 miljoen per jaar. Courtois moet het momenteel met de helft stellen, maar toch zit hij in een stevige onderhandelingspositie. Het eerste (en enige) aftastende gesprek tot dusver vond plaats op 18 mei, maar toen bleek dat de kloof tussen vraag en aanbod nog groot was.



Na een uitstekend seizoen houden andere eliteclubs zijn contractsituatie aandachtig in het oog: als hij niet bijtekent, wordt hij een interessant target. Bij Real Madrid is hij geen eerste keus, maar dat kan snel veranderen als Man United niet hapt voor De Gea. Bij Chelsea hebben ze vooral schrik voor de Koninklijke. Ze kennen er zijn familiale omstandigheden - zijn twee kinderen wonen bij zijn ex-vriendin in Madrid - ook. Enkel een uitzonderlijk bod zal de club zover krijgen om zaken te doen. Liever bindt ze Courtois vijf jaar langer aan zich. Maar dat zal dan aan zijn voorwaarden zijn. ©Reporters / GYS

'Teo' voorpaginanieuws in Spanje Lukasz Teodorczyk blijft maar in verband gebracht worden met Sevilla. Vandaag prijkt de Poolse goaltjesdief van Anderlecht op de cover van Estadio Deportivo en die Spaanse krant schrijft dat de Andalusiërs liefst 15 miljoen euro willen neertellen voor wat hun nieuwe aanvalsleider moet worden. Dat het zo'n vaart zal lopen, valt echter te betwijfelen. Sevilla staat immers niet echt bekend als een club die zomaar met de miljoenen gooit. ©Kos

Sociedad wil Januzaj, maar... Vorige week schreven we al dat Adnan Januzaj mag vertrekken bij Man United. De jonge flankspeler (22) ligt nog een jaar onder contract, maar toch hoopt de Engelse topclub zo'n 10 miljoen euro te vangen. Real Sociedad zou onze landgenoot willen inlijven, maar de 'Mancunians' zouden een terugkoopoptie in het contract willen opnemen. Niet naar de zin van de familie Januzaj echter, die aanstuurt op een definitieve verkoop. Naast Sociedad ligt ook onder meer AS Roma op de loer. ©REUTERS

Hamme-spits dreigt met 'Wet van '78' Opschudding in de lagere regionen van ons voetbal. Hamme-aanvaller Olivier Romero (28), goed voor twintig doelpunten dit seizoen, geniet belangstelling van Deinze en dreigt ermee om zijn contract eenzijdig te verbreken via de 'Wet van '78'. Dat doet hij op aanraden van zijn makelaar. Het is erg ongebruikelijk dat spelers in België de 'Wet van '78' toepassen, zeker in de lagere klassen.

Bongonda naar Trabzonspor? Op internet zijn foto's opgedoken van Theo Bongonda (21) met een sjaal van Trabzonspor rond de nek. Volgens Turkse media tekent de Belgische vleugelaanvaller eerstdaags een contract bij Trabzonspor. Sinds 2014 was Bongonda bij Celta de Vigo aan de slag - met die club haalde dit seizoen de halve finale van de Europa League -, voordien speelde hij in België voor Zulte Waregem. (PJC) ¿¿¿¿#Bongonda from ¿¿¿¿#Celta de Vigo will be joining ¿¿¿¿#Trabzonspor in Turkey. fee around €2m pic.twitter.com/Fr1nu4mHzu — Football transfers(@ FTransfersN) 14/06/17 02:00

Bartolomé 'Tintin' Márquez nieuwe trainer STVV? STVV heeft zijn oog laten vallen op Bartolomé 'Tintin' Márquez (55) om Ivan Leko op te volgen. De Spaanse coach was tot twee jaar geleden bij Eupen aan de slag en zou erg dicht staan bij een overeenkomst. Márquez kwam gisterochtend zelf overgevlogen uit Barcelona om met Roland Duchâtelet en Philippe Bormans verder te onderhandelen. De gesprekken, die tot de namiddag duurden, verliepen constructief en een akkoord lijkt in de maak. Algemeen manager Philippe Bormans gaf eerder al aan dat STVV voor een meer ervaren coach zou kiezen en niet opnieuw voor een jonge trainer. Márquez past in dat profiel.



Ervaring deed de Spanjaard op bij Espanyol. Eerst als jeugdcoach, daarna als trainer van het tweede elftal en na een periode als assistent uiteindelijk ook als T1. In 2012 belandde hij bij Eupen. Hij was er net geen drie jaar coach. Eupen werd gelauwerd voor zijn aanvallend voetbal, maar promoveerde niet. Het was trouwens Márquez die Rode Duivel Christian Kabasele omschoolde van aanvaller tot verdediger. In april van 2015 werd Márquez uiteindelijk ontslagen en vervangen door assistent Jordi Condom. Sindsdien zit hij zonder club. Vorige zomer kwam hij wel even aan de bak als technisch directeur van het olympisch elftal van Irak. Márquez heeft als bijnaam 'Tintin', omdat toen hij, toen hij nog haar had, op stripfiguur Kuifje leek. (SJH/FK) Een kaalgeschoren Bartolomé Marquez. ©photo_news

Izquierdo nog groffer wild ©rv ©Photo News Na zijn interland tegen Kameroen met de Colombiaanse nationale ploeg is Izquierdo nog groter grof wild. "Vooral dat doelpunt was belangrijk", klinkt het bij zijn manager Norman Capuozzo. "Daardoor stijgt zijn marktwaarde en komt hij nog meer in de belangstelling." En die was al vrij groot. "Clubs uit de Serie A (Inter en AS Roma, red.), de Bundesliga en de Premier League volgen hem intensief. Sinds zijn doelpunt zijn er al heel wat Engelse clubs bijgekomen. Het gevecht om José is daar losgebarsten. Uit andere landen duiken ook veel geruchten op, maar buiten Engeland, Duitsland en Italië is er geen concrete interesse."



Dat maakt ook weinig uit, want het zijn net clubs uit die landen die ook de gevraagde transfersom op tafel kunnen leggen. "We mikken nog altijd op 20 miljoen. Een correcte prijs, zeker nu José zich bewijst als international. We zien dan met de onderhandelingen wel op hoeveel we juist uitkomen." Izquierdo zelf gaf al aan dat hij de Premier League best zou zien zitten. "Dat klopt, maar ook tegen Italië en Duitsland zegt hij niet neen. Veel hangt ook af van de voorwaarden, de stad, de levensomstandigheden. We zien wel. Om de juiste keuze te maken, moet je wat geduld hebben."



Maar ook weer niet te veel. "José neemt nu een welverdiende vakantie van zo'n twee weken. Daarna keert hij terug naar Europa." Om eventueel zelfs mee te trainen in Brugge. "Die kans bestaat. Hij moet zeker in vorm blijven om bij zijn transfer meteen een goede indruk te maken. Maar ik zie hem ten laatste rond 15 juli vertrekken." (WDK) Falcao feliciteert Izquierdo met zijn goal tegen het Kameroen van Hugo Broos. ©Photo News

Niet iedereen mag weg in Waregem De wens van Mbaye Leye om te vertrekken bij Essevee is een fikse tegenvaller voor Dury. De trainer wilde zijn verlengstuk op het veld niet kwijt, maar is stilaan tot het besef gekomen dat de Senegalese topschutter niet meer op andere gedachten te brengen is - de interesse voor de spits zwelt bovendien aan. Vandaar dat Dury absoluut het been stijf wil houden in het dossier Timothy Derijck. Mocht ook die leidersfiguur verhuizen, dan blijven enkel Sammy Bossut en Davy De fauw over als ervaren voortrekkers. Dat wil de directie vermijden, de onrealistische vraagprijs is het gevolg.



Dat zou de exodus op Zulte Waregem iets minder groot maken. Voorlopig zien ze daar al 9 spelers vertrekken, de kleine garnalen als Essikal en Verboom niet meegeteld. Lukas Lerager (Bordeaux), Henrik Dalsgaard (Brentford) en Christophe Lepoint (KV Kortrijk) zijn straks al zeker niet meer in Waregem. Behoudens verrassingen volgen deze zomer Soualiho Meïté (zijn exit naar Monaco wordt eerstdaags afgerond), Kenny Steppe, Robert Mühren, Mbaye Leye, Jakob Ankersen en Alessandro Cordaro - die laatste heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe uitdaging. (PJC) Mbaye Leye staat op vertrekken in Waregem. ©Photo News

KV Mechelen lonkt naar Pedersen KV Mechelen voert verkennende gesprekken met voormalig publiekslieveling Nicklas Pedersen (29). De Deense aanvaller is transfervrij na zijn passage bij KV Oostende én heeft een verleden bij Malinwa. In het seizoen 2012-2013 scoorde hij 12 keer in 25 wedstrijden, waarna hij vertrok naar AA Gent. Bij de Buffalo's werd hij kampioen, maar was hij ook vaak geblesseerd. Na twee seizoenen bij KVO is hij nu een vrije speler. Bij KV Mechelen kan hij de vervanger worden van Verdier, die te horen kreeg dat hij mag vertrekken. (FDZ/TTV) Pedersen tijdens een oefenmatch op stage met KVO tegen Schalke. ©Photo News

Andrijasevic wimpelt Gent af en kiest voor Standard De transfer van Franko Andrijasevic (25) naar Standard lijkt enkel nog een kwestie van uren of dagen. De Kroatische international heeft zijn keuze gemaakt. Nadat de middenvelder eerder al een voorcontract bij Standard tekende, liet hij nu ook weten niet naar Gent te willen. Bovendien heeft Rijeka-voorzitter Miskovic zich ermee verzoend dat de speler de voorkeur geeft aan de Rouches. Hij wil een transfer dan ook niet langer in de weg staan. Er is wel nog geen transfersom overeengekomen, maar het verschil tussen wat Rijeka vraagt en Standard biedt, is intussen zo klein dat de transfer nog deze week zou kunnen worden afgerond. Gent grijpt zo naast de aanvallende middenvelder. Patrick Turcq zette alle zeilen bij om Andrijasevic naar de Ghelamco Arena te halen, maar keerde eerder deze week terug uit Kroatië zonder akkoord. (SJH/VDVJ) Andrijasevic met de Kroatische nationale ploeg vorige week in IJsland. ©EPA