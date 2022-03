Trossard, Vanaken en Dendoncker scoren punten voor Qatar

Hoe zou het nog zijn met Nacer Chadli? Wonend in de metropool Istanbul, spelend bij Basaksehir, de ploeg van president Erdogan. Dan eens op de bank, dan eens geblesseerd, dan eens in de basis.

Chadli leek lange tijd de fetisj-speler van onze bondscoach. Dat had te maken met zijn loyauteit en met het feit dat Chadli zelden ontgoochelde in het shirt van de Rode Duivels. Toen de bondscoach hem selecteerde voor het EK vorig jaar stuitte dat op veel onbegrip bij de buitenwereld. “Maar”, zo zei de Spanjaard, “Chadli is zeer betrouwbaar, technisch begaafd, en iemand die zich tactisch kan aanpassen. Hij is altijd van waarde.”

Betrouwbaar en tactische flexibiliteit, dat zijn de codewoorden in zijn discours.

Zoals De Bruyne

Dinsdagavond rond 23.45 uur glimlachte Martínez in de catacomben van het Lotto Park toen hem werd gevraagd naar de prestatie van Hans Vanaken. Opnieuw goed voor een doelpunt, betrokken in het spel. “Zijn ontwikkeling is indrukwekkend. Hoe hij de ruimtes bespeelt in verschillende posities doet me denken aan Kevin De Bruyne.”

De bondscoach vervolgde: “Ze doen dat allebei zeer slim. Vanaken heeft in de voorbije twee wedstrijden laten zien dat hij zich snel kan aanpassen, een fantastische kwaliteit in het internationale voetbal.”

Vanaken overtuigde tegen Ierland in de pocket en tegen Burkina Faso centraal op het middenveld naast Youri Tielemans. Zijn plaatsje voor de Nations League in juni en het WK in Qatar lijkt na deze tiendaagse veiliggesteld.

Hans Vanaken. Beeld Photo News

Dat is evenzeer het geval voor Leandro Trossard en Leander Dendoncker. Martínez: “Trossard is sterk één tegen één, heeft een neus voor doelpunten en hij kan de hele flank aan. Die flexibiliteit is een pluspunt, zulke spelers hebben we nodig bij de nationale ploeg.”

Trossard heeft met andere woorden een streepje voor op jongens als Yari Verschaeren. Hij kan het links of rechts, hij heeft het volume om de hele flank te bestrijken. Fysiek is hij sterker geworden bij Brighton en in de Premier League. Trossard is zowat de nieuwe Chadli: klein qua gestalte, groot in de beleving.

Geen aanpassingsproblemen

Dat Martínez na Burkina Faso ook Dendoncker betrok in zijn discours hoeft al helemaal niet te verbazen. Ook hij kan op meerdere posities uit de voeten (centraal op het middenveld of centraal achteraan) en vooral: hij heeft weinig tot geen aanpassingsproblemen. Drie jaar geleden werd Dendoncker om die reden ook meegepakt naar Rusland, om de eventuele geblesseerden of geschorsten op te vangen. Martínez weet wat hij aan Dendoncker heeft. Geen gemor, veel focus en mentaliteit.

De polyvalentie van de drie zal wellicht de doorslag geven als de bondscoach zijn definitieve selectie voor het WK in Qatar bekendmaakt. Een selectie van 23 in plaats van 26 zoals op het EK het geval was.

Enter Trossard, Vanaken en Dendoncker, daar is zowat iedereen het over eens. Ze hebben die ene gemeenschappelijke deler: multi-inzetbaar.

Chadli bekijkt het allemaal van een afstand in Istanbul.