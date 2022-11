Trossard: ‘Natuurlijk ben ik klaar voor een basisplaats op het WK’

Terwijl België piekert over de fitheid van Eden Hazard vlamt Leandro Trossard de ene na de andere bal binnen in de Premier League. De schrik van de topclubs lijkt klaar voor een glansrol op het WK in Qatar.

Zeven goals en drie assists in dertien wedstrijden. Verkeer je in de vorm van je leven?

“Op het einde van vorig seizoen liep het ook al heel goed, maar nu komen de doelpunten erbij. Ik voel me echt goed en ik denk dat zich dat ook laat zien op het veld.”

Wat heeft ervoor gezorgd dat je die extra stap hebt gezet?

“Voor mij is het echt goed beginnen lopen in maart met de Rode Duivels tegen Burkina Faso, met die goal en een assist. Sindsdien is het qua statistieken in stijgende lijn gegaan. Door onze manier van voetballen bij Brighton kom ik ook vaker in een kansrijke positie.”

Scoren is voor jou nochtans nooit een probleem geweest.

“Neen, ik heb me daar ook nooit echt zorgen om gemaakt. Die goals zouden wel komen. Maar als je in een wedstrijd maar één kans krijgt is het moeilijk. Dat was vroeger het geval bij Brighton. Aanvallers van Manchester City krijgen vijf kansen in een wedstrijd, dat is een luxe. Dan hoef je er maar eentje binnen te prikken.”

Je bent de schrik van de topploegen in Engeland. Drie tegen Liverpool en goals tegen Manchester City en Chelsea. Heb je daar een verklaring voor?

“Ik denk dat wij over het algemeen in die wedstrijden veel meer ruimte krijgen. Die grote ploegen willen niet in hun zestien kruipen en afwachten tegen ons. Die willen ook voetballen en kansen creëren. Daardoor laten ze vaak ruimte tussen de linies en daar kan ik regelmatig van profiteren.”

Je bent ook veel krachtiger geworden. In Genk zei men dat je met moeite wist waar de fitness was.

“In Engeland ben ik daar veel bewuster mee omgegaan, dat klopt. Ik ben een speler die graag de actie maakt, dan moet je stevig op je benen staan. Dus een grotere spiermassa helpt om de speler te zijn die ik nu ben.”

Kan het WK een rol spelen bij een transfer?

“Als ik mijn kwaliteiten nog niet had getoond in de Premier League, dan was de wereldbeker het ideale platform geweest om mezelf te tonen aan de rest van de wereld. Nu is dat WK minder doorslaggevend voor mijn toekomst, alle ploegen weten intussen wel wie ik ben. Al zou schitteren op het WK natuurlijk een mooi extraatje zijn, de motivatie is enorm groot.”

Je bent heel geduldig. Dat komt ook wel van pas bij de Rode Duivels, niet?

“Wat kan ik zeggen? Ik denk dat mijn prestaties duidelijk zijn. Ik verdien het om te spelen, maar uiteindelijk is het aan de bondscoach om de keuzes te maken.”

Iedereen focust op Eden Hazard en of hij fit zal zijn voor het WK. Terwijl jij aan de lopende band scoort in de Premier League. Stoort jou dat?

“Ik maak me daar niet druk om. Ik speel constant op een hoog niveau en ik scoor. Als ik mezelf ga opjagen in wat iedereen zegt over Hazard, dan zou ik mezelf uit mijn spel halen en daar word ik niet beter van.”

Toby Alderweireld en Youri Tielemans feliciteren Leandro Trossard met zijn doelpunt tegen Polen in de Nations League. Beeld Photo News

‘Trossard moet het nu ook op een internationaal niveau tonen’, zei Roberto Martínez in een interview. Verwacht de bondscoach dat je naar een club gaat die Champions League speelt en dat je ook daar het verschil maakt?

“Als je een hattrick maakt tegen Liverpool en scoort tegen Manchester City en Chelsea, is dat dan niet het niveau van de Champions League? Ik heb getoond dat ik ook tegen de wereldtoppers op een hoog niveau kan presteren. En bij de Rode Duivels kan ik het alleen tonen als hij mij laat spelen natuurlijk. De momenten die ik heb gekregen bij de nationale ploeg heb ik altijd gegrepen.”

Heb je de bondscoach gehoord de laatste maanden?

“Neen, afgezien van de interlandbreaks heb ik de bondscoach niet gehoord.”

Ben je klaar om te starten op het WK?

“Natuurlijk. Als ik nu niet klaar ben voor een basisplaats zal ik nooit klaar zijn. Ik heb getoond dat ik die basisplaats verdien en dat staat voor mij helemaal los van Hazard. De media willen mij altijd vergelijken met Hazard, maar we kunnen ook samen op het veld staan. Hij links en ik rechts, bijvoorbeeld.”

Staan of vallen onze WK-kansen met Romelu Lukaku?

“Er is voldoende kwaliteit om het zonder Lukaku te doen. Maar met of zonder Lukaku in het team blijft een wereld van verschil. Zijn aanwezigheid geeft een extra dimensie aan de manier waarop wij kunnen voetballen tegen sommige ploegen. Hij is snel, balvast en scoort gemakkelijk. Hij heeft een uniek profiel in onze selectie. De verdediging moet ook constant op hem focussen, wat dan weer de aandacht van andere spelers wegtrekt.”

Is de positie van wingback iets voor jou? Kun jij de concurrentie aangaan met Thorgan Hazard en Yannick Carrasco?

“Jawel, ik heb er bij Brighton ook al vaak gespeeld. Maar ik weet niet hoe de bondscoach mij ziet. Vaak ga ik ervan uit dat hij me als wingback oproept en dan zet hij me op de tien. En als ik op tien speel bij Brighton zet hij me bij de Duivels op de wingback.”

Op het EK was je blij om erbij te zijn. Nu vertrek je toch met een totaal andere ambitie naar Qatar?

“De omstandigheden zijn totaal verschillend. Ik heb na het EK enorme stappen gezet. Ik ben belangrijker geworden bij Brighton en ik voel me klaar om nu ook belangrijk te zijn bij de Rode Duivels.”

Hoe schat jij onze kansen in?

“Met een volledig fitte kern moeten wij op het hoogst haalbare mikken en dat is de wereldtitel. Daarom lukt het nog niet, maar we hebben wel de groep en het talent om wereldkampioen te worden. In de groepsfase kun je misschien nog een steekje laten vallen, vanaf de knock-outfase is het gewoon de vorm van de dag die beslissend zal zijn.”