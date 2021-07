Triatleet Van Riel strandt op 28 seconden van medaille: ‘Het slechtst mogelijke scenario’

Geen ondankbaarder plek op de Spelen dan de vierde. Vraag dat maar aan triatleet Marten Van Riel. Hij zwom, fietste en liep voor wat hij waard was, maar dat bleek onvoldoende.

Elke Spelen zijn ze er wel, de Belgische atleten die net naast het podium vallen. In Rio 2016 waren ze met vier: roeier Hannes Obreno in de skiff, zeilster Evi Van Acker in de laser radiaal, Thomas Pieters in het golf en de Belgian Tornados op de 4x400 meter. Vier jaar eerder in Londen was er Hans Van Alphen in de tienkamp. Het is een litteken dat nooit verdwijnt.

In Tokio staat de teller op twee gemiste medailles. Lotte Kopecky snuffelde zondag tijdens de wegrit als eerste aan het brons, gisteren was het de beurt aan triatleet Marten Van Riel (28). In het Odaiba Marine Park deed hij er werkelijk alles aan, maar na 1,5 kilometer zwemmen, 45 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen kwam hij 28 seconden tekort voor een medaille. “De ontgoocheling is groot”, zei hij. “Ik was goed, maar net niet goed genoeg.”

In het looponderdeel moest hij de Noor Blummenfelt (goud), de Brit Yee (zilver) en de Nieuw-Zeelander Wilde (brons) laten gaan.

Te weinig steun

Wat als hij meer steun had gekregen bij het fietsen? Met hun negenen reden ze er gezwind van door. Zes seconden op een klein peloton werden er veertien, dan negentien. “Ik was de snelste loper in de ontsnapping dus voor mij was dat een ideaal scenario.” Van Riel legde er de pees op. “Maar wanneer slechts vier man wil rijden, dan red je het niet. De anderen dachten op reserve te kunnen rijden.”

Het rondje blufpoker draaide op niets uit en na vier rondes was alles te herdoen. Van Riel wist meteen dat de teerling geworpen was: er zaten betere lopers in het gezelschap. “Ik had de medaille na het fietsen nog niet opgegeven want ik heb hard op het lopen getraind. Ik ben er best trots op dat ik nog zo dicht bij het podium eindigde, maar de drie vooraan waren gewoon te sterk. Voor mij was dit het slechtst mogelijke scenario.”

Zaterdag krijgt Van Riel een herkansing. Dan treedt hij samen met Jelle Geens, die gisteren na twee negatieve PCR-tests op de vlucht richting Tokio stapte, Claire Michel en Valerie Barthelemy aan in de mixed relay. “We zijn schaduwfavorieten”, schat Van Riel in. “Niemand mag in de fout gaan. Elke wissel is belangrijk, op die afstand nog veel meer dan op de olympische. Maar een medaille is zeker haalbaar.”