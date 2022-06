‘Treurig aanblik in foeilelijk Koning Boudewijnstadion’: Nederlandse media blikken terug op vernedering Rode Duivels

De Volkskrant: ‘Beweeglijk Oranje overrompelt roestig België’

“Oranje was vrijdag in Brussel de moderne bewegingsmachine, België de versleten motor die het liefst naar de garage wil voor langdurig onderhoud”, zo analyseert De Volkskrant. “De uitslag in de Nations League was ondubbelzinnig en vernederend voor de Rode Duivels die voetbalden als lammetjes: 1-4.”

Onze collega’s in het noorden nuanceren het belang van de wedstrijd nog, maar tonen zich hoopvol: “Wat het zegt, met het oog op het WK van Qatar? Vrijwel niets. Of nou ja, een beetje. Het is bijna vakantie. De ene voetballer heeft meer zin dan de ander, maar de speelwijze die bondscoach Louis van Gaal wil inslijpen kan succesvol zijn.”

De Telegraaf: ‘Nederland is voor de (rode) duivel niet bang’

“Het was voor het eerst sinds 1997 dat Oranje onze zuiderburen over de knie legde”, herinnert De Telegraaf zich. “Een oppermachtig Oranje heeft vrijdagavond een pak slaag uitgedeeld aan België.”

AD: ‘Treurig aanblik in foeilelijk Koning Boudewijnstadion’

“Het foeilelijke Koning Boudewijnstadion in Brussel stond nooit bekend om zijn sfeervolle entourage,” zo begint AD zijn verslag, “maar toen de tribunes rond kwart half elf ook nog leeg begonnen te stromen, was de aanblik in Brussel wel erg treurig.” Volgens de krant had het Nederlands elftal, in tegenstelling tot de Rode Duivels, wél zin om te voetballen.

Kevin De Bruyne verslikte zich onder de druk van Berghuis en zwakke centrumverdediger Dedryck Boyata leverde de bal meermaals knullig in, schrijft de journalist. “‘Ze krijgen voetballes’, zong het uitvak, terwijl het Belgische publiek stilaan afdroop.”

Trouw: ‘Met die achterhoede worden de Rode Duivels nooit wereldkampioen’

Bij Trouw schrijft men dat “de ‘gouden’ generatie van het afgelopen decennium, die overigens nooit een grote prijs won, op haar laatste benen lijkt te lopen”.

Er vallen nog lovende woorden voor de toekomst van Debruyne en Lukaku, maar voor de Belgische verdediging is de krant genadeloos: “Wat te denken van de Belgische achterhoede? Daar zullen de Rode Duivels nooit wereldkampioen mee worden. De ene veteraan - Alderweireld - speelt tegenwoordig niet voor niets in de zandbak in Qatar, de andere dikke dertiger - Vertonghen- is veel te traag. En Boyota is te kwetsbaar.”

NRC: ‘WK in Qatar is de laatste kans op de grootste prijs voor België’

Bij NRC wordt er benadrukt dat de Rode Duivels op de tweede prijken op de FIFA-ranking, de wereldranglijst van voetballanden. Dat is 8 plaatsen hoger dan Nederland. Maar het is ook een “voorzichtig signaal van verval na jaren op de eerste plaats”, schrijft de krant.

“De gouden generatie van de Rode Duivels met sterren als Kevin de Bruyne (30), Eden Hazard (31) en Romelu Lukaku (29) – alle drie aan de aftrap vrijdagavond – begint op leeftijd te raken. Het WK in Qatar is hoogstwaarschijnlijk de laatste kans op de grootste prijs in het mondiale voetbal. Als die niet al verkeken is, moet bondscoach Roberto Martínez denken na het debacle tegen Oranje.”