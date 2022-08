Trésor brengt Genk aan de leiding met 5 goals en 3 assists in 6 matchen

Zijn naam viel in het geruchtencircuit bij clubs als PSV en Feyenoord, maar Mike Trésor (23) mocht onder geen beding vertrekken uit Genk. De clubleiding bleef overtuigd van zijn potentieel. Daarbij zag Wouter Vrancken het zitten in de vleugelspits.

Trésor maakte zaterdag tegen Seraing furore. Twee keer scoorde hij, een keer met rechts en een keer met links. En hij was goed voor een assist. “Fijn dat ik zo kan bijdragen aan het succes van het team”, klonk het na afloop bescheiden. “We scoorden in zes matchen al negentien keer. Dat zijn mooie cijfers. Hier, in Seraing, hadden we het in het begin lastig. Het is een kleiner veld.”

Trésor had een simpele verklaring voor zijn topvorm: vertrouwen en speelminuten. Hij is Bryan Heynen, die een strafschop miste, intussen voorbij als clubtopschutter. “Maak ik kans op de Gouden Stier? Daarvan ben ik niet op de hoogte. Ik wil gewoon acties maken, creatief zijn en daarmee het team helpen. We spelen momenteel met veel energie en hielden voor het eerst de nul. Ik denk dat we heel volwassen bezig zijn.”

Rode Duivels

Niet alles lukte zaterdag voor Trésor. Een vrije trap schilderde hij op de buitenkant van de paal. “In de derby tegen STVV mag die bal erin gaan”, lachte hij.

Roberto Martínez ziet de evolutie van Trésor graag gebeuren. Het is algemeen geweten dat de bondscoach hem volgt. “Eerlijk gezegd houd ik totaal geen rekening met de Rode Duivels. Na vorig jaar moet ik gewoon zorgen dat ik elke week minuten maak.”

Paintsil scoorde weer, nieuwkomer Castro viel prima in, en in de slotfase speelden Samatta en Onuachu. Genk hoopt Yira Sor (Slavia Praag) ook nog altijd te strikken. De grootste uitdaging voor Vrancken kan weleens worden om iedereen tevreden te houden.