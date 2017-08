Trefzekere Lukaku verliest met ManU strijd om Europese Supercup tegen Real Madrid

Lang heeft hij er niet op moeten wachten, op die allereerste treffer in een officiële wedstrijd in het shirt van Manchester United. Romelu Lukaku prikte de 2-1 tegen de touwen in de Europese Supercup tegen Real Madrid en gaf de Mancunians nog hoop. Maar de wedstrijd lag daarvoor al in een beslissende plooi nadat Casemiro en Isco de Champions Leaguewinnaar op rozen hadden gezet. Na de 2-1-zege mocht Real Madrid pronken met de Supercup.

Real Madrid kon vanavond geschiedenis schrijven. Als het de Supercup in de wacht sleepte, dan was 'de Koninklijke' het eerste team in 27 jaar dat die Europese beker twee seizoenen na elkaar kon winnen. Real Madrid trachtte dat te doen zonder Cristiano Ronaldo, die nog wat te weinig trainingen in de benen had.



Toch hadden de Madrilenen de bovenhand van Manchester United (zonder Marouane Fellaini) en de Mancunians kregen al snel een eerste waarschuwing: de tik van Bale vloog net over. Ondertussen probeerde Lukaku in zijn eerste officiële wedstrijd vooral als rustpunt te fungeren. Balletje aannemen, breed leggen en dan zelf de diepte zoeken. Kwestie van de bal wat in de ploeg te houden. 23' Casemiro glijdt een haarfijne voorzet van Carvajal proper binnen 0-1. ©REUTERS

Het was Real Madrid dat de gevaarlijkste speldenprikken kon uitdelen. Casemiro zag eerst zijn kopbal op de dwarsligger uit elkaar spatten, maar dat was slechts uitstel van executie. Carvajal sneed naar binnen en leverde een haarfijne voorzet af. Casemiro bedankte en gleed (met een teennagel buitenspel?) de 1-0 voorbij De Gea. Verdeel en heers was het credo van de Madrilenen die al voor de 66ste opeenvolgende wedstrijd wisten te scoren. De laatste keer dat het Madrid van Zinedine Zidane de netten niet kon laten trillen, dateert al van april 2016 (0-0 op Manchester City). Dodelijk. ©EPA