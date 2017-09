Trefzekere Lukaku scoort twee keer voor United

De Rode Duivel had amper vier minuten nodig om zijn tweede doelpunt van deze Champions League-campagne te maken. Niet veel later werd het 0-2 toen Anthony Martial een strafschop benutte. CSKA stond machteloos en Lukaku mocht nog voor het halfuur ongehinderd zijn tweede doelpunt van de avond binnenduwen. Henrik Mkhitaryan maakte de afstraffing compleet. De treffer van Konstantin Kuchaev in de slotfase was niet meer dan een pleister op de wonde.



Nog in groep A stuurde FC Basel Benfica naar huis met forfaitcijfers. In de stand prijkt Manchester United aan de leiding met 6 op 6. FC Basel en CSKA Moskou hebben drie punten, Benfica staat laatste zonder punten.