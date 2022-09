Transitiejaren in het verschiet voor Belgisch Davis Cup-team

David Goffin (ATP 12) won dan wel met 6-3, 5-7, 6-3 van Benjamin Bonzi (ATP 53) maar Michael Geerts (ATP 226) was nog een beetje groen achter de oren (3-6, 3-6) voor Richard Gasquet (ATP 79) terwijl Sander Gillé en Joran Vliegen ook tegen Mahut-Rinderknech geen zege (3-6, 6-7) konden meepakken. België moet dus zonder overwinning uit Hamburg vertrekken.

“Ik vind dat we nog altijd fier mogen zijn op wat de federaties realiseren”, zei Van Herck. “We produceren goede spelers en daar moeten we mee verdergaan. Ik heb veel vertrouwen in de toekomst van het Belgische mannentennis. We moeten positief blijven.”