Transferzomer bezorgt Martínez hoofdbrekens voor WK in Qatar

Een unieke situatie, zo omschreef bondscoach Roberto Martínez deze interlandperiode waarin zijn Rode Duivels vier Nations League-wedstrijden afwerken in veertien dagen. Waarna hij een lijstje opsomde met 32 namen, onder wie de terugkerende Eden Hazard. “Hij voelt zich goed. Hij heeft nog een intensieve voorbereidingsweek op de Champions League-finale. Alles wat hij meepikt, is bonus voor hem en voor ons.”

Jason Denayer, Thomas Meunier en Thorgan Hazard worden opgeroepen, maar zijn nog niet volledig fit. “Zij zullen samenwerken met de medische staf. We hebben er alle vertrouwen in dat ze klaar zullen zijn.”

Om dan door te gaan naar de twee nieuwkomers: André Onana en Loïs Openda. “De tijd is rijp om te laten zien wat ze kunnen bij de A-kern”, zei Martínez. Na hun sporen te hebben verdiend bij de U21 van Jacky Mathijssen mogen zij zich op 30 mei aanbieden in Tubeke met de grote jongens.

Geen Origi en Benteke

De keuze voor Openda is opvallend, omdat Martínez daarmee ook een stevig signaal stuurt naar Christian Benteke en Divock Origi. Hun rol is beperkt tot die van luxe-invaller bij Crystal Palace en Liverpool. Zij vallen uit de boot.

“Op zich betekent dit niet zoveel voor hen”, zei Martínez. “Sinds maart hebben we de vijver met spelers uitgebreid, het is niet zo dat de jongens die er vandaag niet bij zijn iets verkeerd hebben gedaan. We rekenen zeker nog op Origi en Benteke in de toekomst. Alleen, als je niet speelt bij je club is het moeilijk om je in de kijker van de nationale ploeg te spelen.”

Loïs Openda en André Onana zitten voor het eerst in de A-kern. Beeld Photo news

De bondscoach uitte andermaal zijn bezorgdheid over de aankomende zomermercato. “Ik bekijk het WK in Qatar niet zozeer als een toernooi dat start over zes maanden, maar eerder als een toernooi waar nog een belangrijke transferperiode aan voorafgaat”, zei hij. “Mijn spelers moeten beseffen dat ze deze zomer absoluut geen keuze mogen maken die hun carrière negatief kan beïnvloeden en dat ga ik hun ook vertellen. Wie van club verandert, weet dat daar altijd een stukje onzekerheid aan vasthangt. Een nieuwe taal, een nieuwe cultuur…

“De ervaring leert mij dat spelers drie tot zes maanden nodig hebben om helemaal geacclimatiseerd te geraken aan een nieuwe omgeving. Die tijd is er niet met een WK dat van start gaat in december. In mijn ogen is de beste transferperiode die van januari, na het WK. Ons volgend kamp, eind september, zal wat de WK-selectie betreft al een veel betere indicator zijn.”

Daarmee blijft Martínez trouw aan zijn discours. Hij is bang dat jongens die deze zomer een nieuwe stap in hun carrière ambiëren daar een te lange integratieperiode aan zouden koppelen. Namen noemde hij niet, maar hij raakte eerder al de situatie van kersvers kampioen Charles De Ketelaere aan en die van ploegmakker Hans Vanaken. Of Youri Tielemans, die zich na drie seizoenen Leicester klaar voelt voor een volgende stap. En wat met Albert Sambi Lokonga, een jaar geleden aangekondigd als de directe vervanger van Axel Witsel. Hij zit na een moeilijke tweede seizoenshelft met Arsenal niet eens meer in de selectie.

De boodschap van Martínez: wees verstandig en denk twee keer na.