Transfervrije Witsel versterkt middenveld van Atlético

Olympique Marseille leek lange tijd de beste papieren te hebben in de strijd om Axel Witsel. Hij zou er de naar Aston Villa vertrokken Boubacar Kamara vervangen. Bovendien staat l’OM bekend om zijn historische banden met Standard, de club waar de wortels van Witsel liggen.

Maar de Rode Duivel verkiest dus La Liga boven de Franse Ligue 1 of de Amerikaanse MLS, waar er ook interesse was. In Madrid ligt een contract voor één jaar met optie op een bijkomend seizoen klaar. Intussen sprak hij al met trainer Diego Simeone.

Witsel vindt in het Wanda Metropolitano-stadion Yannick Carrasco terug en moet er het gat opvullen dat de vertrekkende Héctor Herrera in de selectie laat. In de 4-4-2 van Simeone zal hij geen onbetwiste basisspeler worden maar de concurrentiestrijd moeten aangaan met onder anderen Geoffrey Kondogbia, Koke en Saúl Ñíguez. Toch is hem voldoende speeltijd voor ogen gesteld. Niet oninteressant met het oog op het WK van dit najaar in Qatar.

Win-winsituatie

Witsel legt vandaag zijn medische tests af bij Atlético. Als alles goed verloopt, zal hij snel zijn handtekening onder het contract zetten.

Atlético volgt Witsel al langer en Simeone heeft hem altijd een goede speler gevonden. In de kleuren van Zenit Sint-Petersburg maakte hij in 2014 indruk tegen de Madrilenen. De Russen hadden de stijlvolle middenvelder toen net voor 40 miljoen euro weggehaald bij Benfica. Nu, acht jaar later, pikt Atlético hem gratis op.

“Met zijn defensieve werk, recuperatie en balvastheid kan hij als rustpunt van de ploeg fungeren”, meent Manu Ferrera, socio van het Spaanse nummer drie. “We moeten er ook niet flauw over doen: een vrije speler is voor Atlético zeer aantrekkelijk. Het heeft niet de middelen van de Engelse toppers of van de ploegen die met Saudisch of Qatarees geld de markt laten ontploffen. Ze moeten keuzes maken. Wat mij betreft is de komst van Witsel een win-winsituatie. De club krijgt er goede, ervaren speler bij zonder transfersom te betalen. Witsel gaat op zijn beurt een mooi salaris verdienen.”

De 33-jarige Witsel voegt met zijn nakende transfer naar Atlético een nieuw hoofdstuk toe aan een indrukwekkend parcours. Zijn carrière begon bij Standard, waarmee hij twee titels veroverde en de Gouden Schoen won. Daarna ging het via Benfica en Zenit naar het Chinese Tianjin Quanjian. De voorbije vier jaar kwam hij uit voor Borussia Dortmund, waar hij eind deze maand zijn contract ziet aflopen.