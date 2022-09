Transfersoap rond Mbappé kan volgende zomer weer losbarsten

De Franse sportkrant L’Équipe bracht het nieuws naar buiten. Kylian Mbappé (23) tekende in mei voor drie jaar bij, maar dat derde jaar is optioneel. Als de Franse aanvaller dan zin heeft om PSG in te ruilen voor Real Madrid of een andere club, dan kan niets hem tegenhouden.

Mbappé ligt dus maar twee jaar echt vast. Het hele transfercircus kan al in de zomer herbeginnen, indien PSG wil vermijden dat zijn sterspeler Parijs in 2024 gratis of tegen een zacht prijsje verlaat.

In juli 2017 was Real bereid om AS Monaco 160 miljoen euro te betalen voor hun dan achttienjarige goudhaantje. PSG ging nog verder en bood 180 miljoen. Mbappé koos voor de club uit zijn geboortestad.

In augustus 2021 diende Real Madrid zich weer aan, met een cheque van 200 miljoen euro in handen. PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi herhaalde wat hij een maand eerder ook al had verkondigd: Mbappé is niet te koop. Hij weigerde het bod.

Rondleiding door Zidane

Toch leek Mbappé onderweg naar Real. Niet het minst omdat hij altijd al een voorliefde had voor de Koninklijke. En nog meer toen Zinédine Zidane hem eens had rondgeleid bij de Madrileense club. Mbappé gaf aan de Parijse directie te kennen dat hij weg wilde.

Groot was de verbazing toen PSG en Mbappé in mei ineens de contractverlenging aankondigden. Tot 2025. In die drie jaar zou hij 750.000 euro per week toucheren, wat neerkomt op een jaarloon van 39 miljoen. Mbappé kreeg er naar verluidt nog een tekenbonus van 123 miljoen bovenop.

“We spraken maanden over het sportieve, uren over portretrechten en minuten over geld”, beweerde hij in de Franse media. Het was hem ook om de sportieve uitdaging te doen. Hij wil met PSG de Champions League winnen. Dichter dan een finale in 2020 kwam PSG niet; Bayern München won toen met 0-1.