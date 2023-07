Transfermarkt onrustig na ‘deal van 1 miljard’ voor Mbappé: wie zet straks kettingreactie in gang?

Ze vallen nog niet als dominosteentjes, maar de saga rond Kylian Mbappé (24) zorgt voor suspense op de transfermarkt. Een web van clubleiders, makelaars en fixers heeft deals geroken. Welke topspits en welke club zet straks een kettingreactie in gang?

Records zijn erom gebroken te worden. Een officieel bod van Al-Hilal van 300 miljoen euro is volgens PSG een feit. De rest van de ‘deal van 1 miljard’ is minder zeker.

200 miljoen euro per jaar kan Kylian Mbappé in Saoudi-Arabië volgens de ene journalist verdienen. Mag het een beetje meer zijn? 400 miljoen volgens een tweede. Nog een beetje meer? Eventueel wel: een totaalpakket van 700 miljoen schreeuwt een Engelsman op X, de sociaalnetwerksite voorheen gekend als Twitter.

Een opbod met een ander opbod tot gevolg. Makelaars, advocaten en tussenpersonen doen wat ze doorgaans doen als ze ergens goud hebben geroken. Deals worden gesmeed. En er wordt gekoketteerd met de gekste bedragen - het gevecht om te kunnen pochen met de grootste deal ooit.

De 700 miljoen voor Mbappé staat ondertussen overal. Maar niemand die wil of kan zeggen wie de cijfertjes nu de wereld heeft ingestuurd. Of wil/kan bevestigen of ze effectief kloppen. In Saoedi-Arabië heet het dat zijn publiek investeringsfonds PIF eerder dit jaar 1 miljard heeft gebudgetteerd om zijn competitie te spekken met vedetten.

Calma, calma

Voor Mbappé gaat het leven voorlopig voort. De deur voor een transfer staat nog altijd niet open. Daar heeft de flirt van Al-Hilal weinig aan veranderd. Bij PSG is hij, zelfs als hij beslist om er nog een jaar op de bank blijft zitten, zeker van een brutosalaris van 72 miljoen euro en een loyaliteitsbonus van ruim 80 miljoen euro. De voetbalbusiness heeft al langer zijn scheiding aangevraagd van de realiteit.

De cijfers die in mei 2022 als schandalig werden bestempeld, toen hij onverwacht bijtekende bij PSG, worden in de zomer van 2023 uitgehold door voorstellen die twee tot zeven keer hoger liggen. De overtreffende trap. Een aantal adjectieven om de salarissen van voetballers te omschrijven zijn stilaan aan een upgrade toe.

Bij Real Madrid laten ze zich evenmin opjagen. Bij PSG zijn ze er zeker van dat Mbappé nog altijd zin heeft in Madrid - inclusief voorakkoord - en dat Madrid nog altijd veel goesting heeft om hem naar Bernabéu te halen.

Eerder ‘gratis’ volgend jaar dan betalend deze zomer. Real had vorige lente een brutoloon van zo’n 50 miljoen euro klaarliggen voor Mbappé, een tekenbonus van 130 miljoen en de speler zou ook geen percentage van zijn imagorechten, de inkomsten uit merchandising met zijn naam en afbeelding, af moeten staan aan Real.

Kylian Mbappé. Beeld Photo News

Riant loon van Hazard

Zelfs als er eind augustus een forse transfersom zou moeten worden betaald, heeft de Koninklijke de middelen. Real gaf ondertussen al 128 miljoen euro uit, aan Jude Bellingham, Arda Güler, Fran Garcia en huurling Joselu. Afgelopen zomer werd er meer dan 50 miljoen aan salarissen geschrapt - onder andere het riante loon van Eden Hazard.

In de laatst beschikbare jaarrekening staat er een cashreserve van 128 miljoen. Plus niet opgenomen kredieten voor 265 miljoen euro. Real zou volgens financiële experten tot 300 miljoen kunnen spenderen, maar enkel als het moet. De tijd speelt in hun voordeel.

PSG masseert op zijn beurt andere clubs om in de markt te springen voor Mbappé. Een speler van het kaliber van Mbappé verkoopt men niet elk jaar. Hoe meer gegadigden, hoe groter de kans op een grotere bonus. PSG betaalde vijf jaar geleden 180 miljoen voor Mbappé. Zijn totaal kostenplaatje, inclusief loon, tekenpremies en bonussen, heeft op zes seizoenen ondertussen de 400 miljoen overschreden.

De omzet van PSG is niet recht evenredig mee gestegen, maar de drietand Neymar-Mbappé en Messi heeft van de club wel een wereldmerk gemaakt en heeft de commerciële inkomsten doen boomen. Deels heeft hij zichzelf terugbetaald. Reputatie die hij nu aan de onderhandelingstafel keihard uitspeelt: een speler die zich groter waant dan zijn club. Hij bepaalt zijn toekomst.

Transfersaga

Ondertussen houdt de saga rond Mbappé een transfermarkt in zijn greep. Ook Romelu Lukaku (30) volgt de ontwikkelingen aandachtig mee. Het is wachten tot de dominosteentjes vallen. Alle topclubs vissen immers in dezelfde vijver. Real, Chelsea, PSG, Bayern, Juventus en co.

De omstreden superagent Pini Zahavi probeert Harry Kane (29) warm te maken voor PSG, als een van de opvolgers van Mbappé. Bayern wil af van Sadio Mané (ex-Liverpool). De Duitse kampioen zoekt een spits en mikt op de Engelse international. Alleen blijft Tottenham-voorzitter Daniel Levy zich onwrikbaar opstellen: voor minder dan 100 miljoen vertrekt zijn topschutter niet uit Londen.

Club Brugge

Juventus-aanvaller Dusan Vlahovic (23) is zowel bij Bayern als bij PSG een agendapunt geweest. Als het van coach Massimo Allegri afhangt, wordt Lukaku zijn nieuwe aanvalsleider. Met of zonder Vlahovic. De verlieslatende Italiaanse topclub heeft momenteel echter nog geen budget van 50 miljoen vrij om Chelsea te overtuigen.

Man United en PSG spraken met Rasmus Højlund, een jaar geleden nog een target van Club Brugge. De aanvaller van Atalanta (20) moet 80 miljoen kosten. Ook de Fransman Randal Kolo Muani (24, Frankfurt) staat bij bovenstaande clubs ergens op een wenslijst.

Sinds zijn transfer naar Al-Nassr, afgelopen winter, wordt Cristiano Ronaldo nergens meer genoemd. Zou de momenteel bestbetaalde speler ter wereld intussen al opslag hebben gevraagd aan zijn Saoedische bazen, gezien de geruchten over Mbappé?