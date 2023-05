Trainersduo Hoefkens en De Mil ziet wel wat in Engels avontuur

De kans is groot dat Carl Hoefkens straks de plas oversteekt en in navolging van Vincent Kompany aan de slag gaat als hoofdtrainer in de Championship. Hoefkens voert concrete onderhandelingen in Engeland, waar hij eerder als speler aan de slag was bij West Bromwich Albion en Stoke City. Dit voorjaar weigerde hij nog aanbiedingen van STVV en KV Kortrijk.

Als Hoefkens straks daadwerkelijk in Engeland zijn handtekening plaatst, is het niet uitgesloten dat Rik De Mil zijn pad volgt. De twee zijn onafscheidelijk, ook nadat de huidige hoofdtrainer van Club Brugge met enige vertraging zijn plaats heeft ingenomen. Ze delen dezelfde filosofie op en naast het veld: hoge pressing en aandacht voor de ontwikkeling van jonge talenten.

Voor De Mil is Engeland niet de enige optie. Behoudens verrassingen kan hij in ieder geval als assistent bij Club Brugge aan de slag blijven. Daar is nog steeds geen beslissing gevallen over het hoofdtrainerschap. In eerste instantie komt De Mil, ondanks zijn mooi parcours als T1, daar niet voor in aanmerking. Na het ontslag van Hoefkens in december wil Club niet weer van een talentvolle coach afscheid nemen.

De Mil zelf wil intussen hoofdtrainer van Club worden. Volgens zijn entourage smaakt de passage als tussenpaus naar meer. Momenteel neigt Club naar de optie om dat niet te doen, maar zeg nooit nooit.

“De club heeft duidelijk gecommuniceerd”, sprak De Mil gisterenmiddag op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Antwerp. “Na de play-offs zullen we samen zitten en kijken wat de toekomst brengt.”