Trainers verlaten Club Brugge niet altijd door de grote poort

Carl Hoefkens (44) begin juli in zijn eerste interview als hoofdcoach.

Vraag: Besef je wat er op je afkomt?

Antwoord: “Jawel, maar ik heb dat al meegemaakt. Met goede en minder goede periodes.”

Vraag: Als speler. Nu ben je hoofdtrainer van Club Brugge.

Antwoord: “Bij mijn aanstelling ben ik wel geschrokken. Je weet hoe groot Club Brugge is, toch waren de media-aandacht en het aantal berichtjes gigantisch. Als speler ben ik ook neergesabeld en bejubeld geweest, hé.”

Hoefkens weet al langer dan vandaag hoe snel het kan gaan. Hij wordt straks wellicht de eerste coach sinds Juan Carlos Garrido in 2013 die ontslagen wordt in het Jan Breydelstadion. Michel Preud’homme pakte na het vertrek van de Spanjaard over voor een periode van drie en een half seizoen. Nadien kwamen Ivan Leko en Philippe Clement.

Club begon in 2021-2022 nog met Clement aan het seizoen. Hij was net voor de tweede keer kampioen geworden, de magie leek op dat moment nog niet uitgewerkt. Hij had bovendien een paar buitenlandse aanbiedingen naast zich neergelegd. Maar stilaan begon er ruis te komen op de verstandhouding met een deel van zijn spelersgroep (Vormer, Dost en Nsoki) en met het Brugse bestuur.

Club dook van de ene minicrisis in de andere, Clement stond plots onder een enorme druk. Het is bijna een jaar geleden dat hij uiteindelijk koos voor een avontuur als trainer van AS Monaco. Voor Clement was het een ideaal moment om te vertrekken. De club was toe aan iets nieuws, hij evenzeer.

Schreuder naar Ajax

Lang moest Club Brugge vorig jaar niet zoeken naar een opvolger. Een paar dagen na het vertrek van Clement werd Alfred Schreuder aangesteld als coach. Nederlander met een duidelijk discours. Zijn verleden bij onder meer Ajax en Barcelona waren een extra trigger. Hij moest blauw-zwart voor de derde keer kampioen maken, een missie waar hij uiteindelijk in slaagde. De Bruggelingen voetbalden zakelijk en maakten de voorsprong van Union ongedaan in de play-offs. Schreuder pakte 45 op 54 (13 op 15 in de play-offs) en vertrok door de grote poort naar Ajax.

Daarna vond Club Brugge zijn nieuwe hoofdcoach in eigen huis. In tegenstelling tot Clement – hij verliet blauw-zwart als assistent en keerde via Waasland-Beveren en Racing Genk terug – kreeg Hoefkens wel meteen de kans om zich te bewijzen. Een beredeneerde gok van het Brugse bestuur. Als T2 maakte Hoefkens een sterke indruk en hij deed het lange tijd uitstekend als T1.

Club kwalificeerde zich voor de achtste finale in de Champions League. Alleen daalde het spelpeil, nam de amusementswaarde af, waren er meerdere incidenten met spelers en werd de achterstand op Genk, Union en Antwerp groter.

Zo is het duo Verhaeghe-Mannaert op zoek naar zijn vierde coach in anderhalf jaar. Voor Clement en Schreuder was hun periode in Brugge een springplank naar een hoger aangeschreven club. Voor Hoefkens was het dan weer de moeilijke start van zijn trainerscarrière. Mogelijk krijgt hij pas zijn C4 op het moment dat er een akkoord is bereikt met een nieuwe coach.