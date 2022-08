Trainer Wouter Vrancken: ‘Bankzitters verdienen een uitleg. Veel collega-trainers gaan die gesprekken uit de weg’

Trainer Wouter Vrancken maakt Racing Genk weer sexy. ‘Je kijkt toch liefst naar een ploeg die voluit voor doelpunten gaat?’ Vanavond ontvangt zijn ploeg Cercle Brugge.

Hij legt zijn schriftje, met W.V. boven het logo van KRC Genk, weg naast zijn iPhone. Die zal tijdens het interview meermaals oplichten, maar blijft al die tijd onaangeroerd. “Als Dimi de Condé (sportief directeur, NP) belt, neem ik op. We hebben veel contact. Als het iemand anders is, durf ik mijn telefoon al eens te laten rinkelen”, zegt Wouter Vrancken (43).

“Ik blijf ook een uur langer op de club als het nodig is, zodat ze eenmaal thuis iets aan me hebben. Anders zit je ook daar achter je bureau. Het lukt me niet altijd, maar het is wel mijn streefdoel. Mijn vrouw is daarin belangrijk geweest. Wij wonen tussen de fruitplantages, waardoor we gemakkelijk eens rustig kunnen wandelen. Dan kun je er nadien weer vol tegenaan.”

Jouw leven staat of valt niet met het voetbal, juist?

“Zo is het. Als ik de obsessie had om proftrainer te worden, was ik nooit in vierde provinciale begonnen. Dan was ik meteen ergens in 1A of 1B assistent-trainer geworden, of beloftecoach. Ik heb toen bewust afstand genomen van het profvoetbal. Ik wilde me amuseren in het provinciale voetbal, weliswaar met de ambitie om het goed te doen. Ik heb in die periode in de verzekeringswereld gewerkt. Voor een sportmerk ook. En op het laatst als bedrijfsadviseur. Ik ben tussen mijn carrière als speler en nu als trainer nooit ongelukkig geweest.”

In hoeverre ben je nog de trainer die bij RDK Gravelo begon?

“Ik probeer nog altijd even open, duidelijk en eerlijk te zijn tegen mijn spelers. Mijn ideeën zijn wel wat veranderd. In vierde provinciale kun je het verschil maken door basisdingen op punt te stellen, hier moet je nog meer op de details werken.

“Toen ik twee maanden voor het einde van de competitie overnam bij Gravelo en zei dat we met vier op een lijn gingen spelen, klonk het: ‘Dat gaat niet, Wouter!’ Ze speelden toen nog met een libero, twee mandekkers en een lange bal naar de snelle spits. ‘Wij kunnen jou ook niet betalen’, zei de voorzitter. ‘Geef me gewoon wat de vorige trainer kreeg’, antwoordde ik. ‘Zelfs al zijn het drie bonnetjes.’ We hebben dat jaar de finale van de eindronde verloren, maar de twee daaropvolgende seizoenen werden we kampioen in vierde en in derde provinciale. Met vier op een lijn.”

De jonge Bilal El Khannouss maakt veel progressie onder Vrancken. Beeld BELGA

De nummer 1 tot en met 25 zijn belangrijk zijn voor jou.

(knikt) “Veel collega-trainers gaan die gesprekken uit de weg. Want het allermoeilijkste is om tegen een goede kerel die er alles voor doet te zeggen: ‘Jij speelt niet.’ Ik moet mezelf ook telkens over die drempel duwen. Maar spelers verdienen een uitleg.”

Er zit een psycholoog in jou.

“Ik vind psychologie wel leuk. Het tactische in voetbal is één aspect, maar de grootste uitdaging is om iedereen aan hetzelfde zeel te laten trekken. Dat kan pas als je weet hoe iedereen in elkaar steekt. De ene speler dien je voor de groep op zijn plaats te zetten, voor de andere is het confronterender als je dat één op één doet."

Schrik jij dat je groep alles zo snel oppikt?

“Ja, omdat de signalen voorheen wel heel negatief waren.”

Je voorganger zei: ‘Genk is tactisch en conditioneel niet op niveau.’

“Ik ga nooit zulke uitspraken doen. Je moet ook niet klagen over je voorganger, want als die alles goed had gedaan, zat je hier niet. Zo simpel is het. Het is aan ons om de doelstellingen te bereiken. Storck en Van den Brom hebben allebei hun kwaliteiten. Iedereen legt ook andere accenten. Cercle Brugge kiest voor hoge pressing, andere clubs vertrekken dan weer vanuit de organisatie en willen snel omschakelen. Zeg me dan eens: wat is tactisch sterk zijn?”

Racing Genk is een genot om naar te kijken, met 13 goals na 4 speeldagen. Maar jullie slikken ook veel doelpunten (7 al). Alleen Standard en Eupen doen slechter. Is dat het risico dat je er graag bijneemt?

“Het is niet dat die tegengoals me niet interesseren, maar je gaat toch liever naar een ploeg kijken die voluit voor doelpunten gaat dan naar een ploeg die geen goal wil slikken? Eén meer maken dan de tegenstander, daar doen we het voor.”

Wist jij op voorhand dat Genk zo’n drukke transferzomer zou kennen?

“Het vertrek van Ito was niet ingecalculeerd. Wie geeft er nu nog zoveel geld voor iemand van 29? Lucumi, Thorstvedt, Dessers, eventueel nog Onuachu, dat waren transfers die konden gebeuren en die ook bij het voetbal horen. Ik steek niet graag energie in zaken die ik toch niet in de hand heb. Ook al verlies je natuurlijk niet graag spelers. Lucumi bijvoorbeeld was de jongste weken heel fel gegroeid op positioneel vlak.

“Weet je wat wel leuk is? Doordat we Ito, Bongonda, Thorstvedt, Dessers, Onuachu en Oyen kwijt zijn , staan jongens als Trésor, Paintsil op, net als twee spelers uit de academie: El Khanouss en Németh.”

Je durft wel.

“Hoe oud je bent, hoeveel je hebt gekost of hoelang je hier al zit: dat interesseert me allemaal niet.”

Blijf ons entertainen, coach. Racing Genk straalt weer optimisme uit.

“Ik denk nochtans niet dat ik iets speciaals doe. Nu, soms is normaal doen nog het best van allemaal.”