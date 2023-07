Trainer Vrancken: ‘Een Alderweireld of Mignolet halen, dat is niet wat Genk kan en wil’

De dramatische titelontknoping van anderhalve maand geleden zindert nog na terwijl het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League alweer voor de deur staat. Analist Marc Degryse spreekt erover met Wouter Vrancken, de trainer van Racing Genk. ‘Je wilt niet in negativisme blijven hangen.’

Degryse: Jullie misten vorig seizoen op een haar na de titel. Hoe is die anticlimax binnengekomen bij jou en je spelersgroep?

Vrancken: “Ik stond bij die goal van Alderweireld net in de lijn van de bal en voelde de grond onder mijn voeten wegzinken. We moeten het niet minimaliseren: het was een enorme klap voor supporters, spelers, bestuur en staf.

“Ik heb geprobeerd om het onmiddellijk na de match te kaderen tegenover mijn spelers. Dat moest toen gebeuren, want een dag na de match had iedereen vakantie en kwamen we niet meer samen. Ik moest over mijn eigen ontgoocheling heen stappen en heb de spelers meegenomen naar onze eerste training. Als je toen had gezegd dat we op twee minuten van de titel zouden stranden, dan had iedereen je voor gek verklaard. We kwamen destijds uit een moeizaam seizoen en zagen gaandeweg zes basisspelers vertrekken. Eigenlijk is het ongelooflijk wat mijn jongens het voorbije seizoen hebben gepresteerd. Ik vond dat ze daar trots op mochten zijn.”

Hoelang duurde het voor jij het zelf een plek had gegeven?

“Dat had tijd nodig. Ik heb die wedstrijd bijvoorbeeld niet meer teruggezien. Analyseren had geen nut. Het zou alleen maar frustratie naar boven brengen, terwijl je net niet in negativisme wilt blijven hangen.”

Wat heb je dan wel gedaan?

“Ik heb het voetbal zoveel mogelijk proberen los te laten en ben veel met mijn gezin bezig geweest. We zijn bewust niet meteen op vakantie vertrokken, om eerst thuis tot rust te komen en de emoties te laten bezinken. Ik probeer altijd in het moment te leven. Niet evident, zeker niet in dit beroep. We zijn dan vijf dagen naar de Elzas geweest en ik heb op die manier mijn gedachten verzet. Uiteindelijk moet je het niet erger maken dan het is: we missen de titel, ja. Maar het is máár voetbal.”

Jullie speelden het mooiste voetbal van België. Maar is de conclusie niet als je met je bestuur samenzit: we hadden dit of dat anders moeten doen?

“Je doelt nu op Onuachu? Kijk, van mij mocht Németh (in de winterstop naar HSV, red.) ook gebleven zijn. Dan hadden we ook de titel kunnen pakken. Dat gaan we echter nooit weten, dus het heeft niet veel zin om daarover na te praten. De spitsen die we hadden, Tolu en Samatta, hebben hun ding gedaan maar moesten zich nog inwerken. Daarbij heeft Tolu de pech gehad dat hij tijd verloor door een blessure. Tegen Antwerp speelde hij zijn beste match in Genk-shirt. Niet gek, want toen zat hij het verst in zijn traject.”

Vrancken: "Om onze financiën op orde te houden, moeten wij het hebben van het ontwikkelen van jonge spelers." Beeld Photo News

Het vertrek van Onuachu was onvermijdbaar omdat jullie een afspraak met hem hadden, maar je verloor zo wel je nuttigste speler op de slotdag van de transferperiode. Vrees je niet dat straks hetzelfde gebeurt met Paintsil of Trésor?

“Als je trainer van Genk bent, weet je dat zoiets gebeurt. Het is ons businessmodel. Wij kunnen niet kopen wie we willen en er lonen tegenaan smijten. Om onze financiën op orde te houden, moeten wij het hebben van het ontwikkelen van jonge spelers, om ze vervolgens met een meerwaarde door te verkopen. Dan moet je ermee kunnen leven dat er een verloop is. Ergens moet je er zelfs op hopen, want het wil zeggen dat je het goed hebt gedaan. Ondertussen blijft het doel van KRC Genk als topclub om mee te doen voor de prijzen, wat we vorig jaar tot de allerlaatste minuut hebben gedaan.”

Club Brugge en Antwerp hebben die transfers ook nodig.

“Ik snap wat je wilt zeggen, maar een Alderweireld, Mignolet of Origi halen is nog wat anders. Dat is niet wat Genk kan en wil. Ik vind onze filosofie mooi. Jonge spelers beter maken geeft ook veel voldoening.”

Is Onuachu terughalen financieel dan onhaalbaar?

“Dat hangt van hem af. Hij is voor zo’n 18 miljoen euro verkocht, geloof ik. Het komt erop neer dat we niet in die categorie willen handelen. Bonsu Baah (5,2 miljoen, red.) was ook een stevige investering, maar dat is zowat de grens voor ons. Antwerp en Club kunnen naar het dubbele daarvan gaan.”

Moet Genk zich niet harder opstellen in zaken zoals met Onuachu? Je kunt toch een deadline afspreken: ofwel vertrek je daarvoor, ofwel niet meer?

“Zoiets kun je wel zeggen, maar laten we eerlijk zijn: dingen worden vaak pas concreet naar het einde van de transferperiode toe. Wij kunnen de afspraak maken met pakweg Trésor dat hij na 15 augustus niet meer weg mag, maar wat als er op 20 augustus een ploeg komt die de vraagprijs wil geven? Dan word je als speler gek. Het zal dan meestal toch gebeuren. Vorig jaar vertrokken Bongonda, Thorstvedt, Lucumi, Dessers en Ito ook.”

Plaatsing voor Champions League kan een troef zijn om jongens langer te behouden.

“Zeker en vast.”

Jullie hebben de ploeg bij elkaar gehouden en een paar jongens gehaald: Kayembe, Fadera, Bonsu Baah en Van Crombrugge. Dan sta je er goed voor.

“Heel goed. Fadera en Kayembe zijn goede, open persoonlijkheden. Met Bonsu Baah hebben we er een rastalent bij. Hij kon ook naar Brighton, dat meer wilde betalen, maar hij wilde per se naar ons komen. Mogelijk was hij dan al verhuurd geweest. Het is extra moeilijk tegenwoordig met al die voetbalgroepen. City Group kan tien jonge spelers halen van 4 miljoen euro. Ze stallen de ene bij Lommel, een andere weer ergens anders. Als er dan op den duur eentje 50 miljoen oplevert hebben ze hun investering ruim terugverdiend. Het is een serieuze uitdaging voor clubs als de onze. Wij moeten in de zoektocht naar die jongeren zulke grote groepen voorblijven.”

Is Bonsu Baah is al klaar voor het grote werk?

“Ja. Hij zal zich moeten aanpassen aan het fysieke van het Belgische voetbal, maar je ziet zo dat hij dat zal doen. Hij heeft een dribbel zoals die van Paintsil.”

Er wordt veel van Christopher Bonsu Baah verwacht. Beeld BELGA

Jullie halen met Van Crombrugge een potentiële eerste keeper.

“De beste zal spelen. Het is niet dat we Van Crombrugge hebben gehaald om Vandevoordt op de bank te zetten. Hij heeft een goed seizoen gespeeld, er is geen reden om aan hem te twijfelen. We spelen veel matchen en hadden een volwassen keeper nodig. Van Crombrugge is ook een persoonlijkheid, iemand die zich vocaal laat gelden. Wij hebben wel leiders, maar meer by example.”

Genk treft Servette in de tweede voorronde van de Champions League (de heenmatch eindigde op 1-1). Het is je eerste Europese avontuur. Een belangrijke stap voor een trainer die twee jaar geleden nog bijna koos voor Barnsley, een ploeg die degradeerde naar het derde niveau in Engeland.

(knikt) “Met KV Mechelen gingen we het normaal doen, maar ze namen het ons af.

“We zullen straks meer moeten roteren. Dat wordt een nieuw gegeven, want vorig jaar hebben we dat niet moeten doen. Alle posities zijn dubbel bezet, enkel in de spits moeten we nog iets doen.”

Maar je zult nog jongens kwijtraken.

“Ik zie dat liever niet gebeuren, maar ik moet realistisch zijn.”

Van hoeveel dossiers heb je schrik?

“Trésor, Paintsil, Muñoz en misschien Heynen zijn de vier dossiers die een beetje hangend zijn. Op dit moment is er niks concreets. De kans dat Trésor vertrekt is het grootst. Van iemand met zijn statistieken begrijp ik dat.”

Dan kan El Khannouss wat meer assists geven.

“Hij zal dat doen, het is mijn ambitie met hem. Daarvoor moet hij sommige dingen tegen zijn natuur doen. El Khannouss is graag aan de bal, maar het is soms beter om de bal minder te voelen en een loopactie naar een hogere positie te maken, om daar belangrijk te zijn. Samen werken we daaraan. Hetzelfde geldt voor Ait El Hadj.”

Om af te sluiten: zijn er je dingen opgevallen bij andere ploegen?

“Antwerp is een beetje status quo, al verloren ze Pacho (Eintracht Frankfurt, red.) en Stengs (Feyenoord, red.). Club Brugge doet er alles aan om niet opnieuw zo’n jaar te beleven. Ik ben benieuwd naar Union onder Blessin. Dat is toch een heel andere stijl dan onder Geraerts.”

Wat is de ambitie dit seizoen? Jullie zijn een titelkandidaat, maar je gaat me nu zeggen dat de top zes de doelstelling is.

“De top zes is inderdaad de doelstelling. En een club als Genk moet altijd Europees voetbal nastreven.”

Ik zou de lat hoger leggen. Je moet toch geen schrik hebben om uit te spreken dat je voor de titel wilt gaan.

“Twee jaar geleden zei men dat bij Genk en ging het mis. We proberen mee te doen. Je wilt nooit op minder mikken dan je hebt gedaan.”