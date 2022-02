Trainer Pelgrim en baas Lefevere over de bredere dijen van Evenepoel: ‘In functie van Luik-Bastenaken-Luik’

Remco Evenepoel is in de Ronde van Valencia the talk of the town. Dankzij zijn zeges én bredere dijen. Afgelopen winter heeft hij extra aan zijn beenspieren en explosiviteit gewerkt om ook in het korte klimwerk mee te kunnen met de wereldtop. Ploegbaas Patrick Lefevere en trainer Koen Pelgrim duiden: ‘Remco is een beetje meer man geworden.’

Remco Evenepoel heeft de gewoonte om in zijn eerste koers van het seizoen meteen de toon te zetten. In het verleden lukte dat in Argentinië en de Algarve. Sinds deze week behoort ook Valencia tot dat lijstje.

Verrassend is dat snel succes niet. Wel nieuw: zijn verhoogde explosiviteit. “Afgelopen winter heb ik hard gewerkt aan mijn explosief vermogen: meer sprintjes, betere minuutwaardes”, zegt Evenepoel, wiens dijen musculairder ogen dan ooit.

Het kennersoog van Patrick Lefevere beaamt die these. “Remco is fysiek een beetje meer man geworden. Dat zie je ook aan zijn gezicht”, zegt de CEO van QuickStep-Alpha Vinyl. Zijn trainer Koen Pelgrim bevestigt dat visuele vermoeden: “Remco weegt inderdaad anderhalve kilo meer, maar het gaat om vetvrije massa: spieren. Geen overtollige winterkilo’s.”

De metamorfose is opmerkelijk omdat het is gebeurd zonder extra uren in het krachthonk. “Die extra spieren in de bovenbenen waren er al in november na zijn rustperiode”, zegt Pelgrim, die toevoegt dat het geen onnatuurlijke ontwikkeling is wanneer een renner op zijn 22ste meer spiermassa krijgt. Integendeel. “Tussen zijn achttiende en tweeëntwintigste wint elke renner twee à drie kilo vetvrije massa. In de koers heet dat: body. Die evolutie zie ik ook op dexascans (scan die de verhouding tussen vet, botten en spierweefsel meet, red.) van Mauri Vansevenant en Stan Van Tricht.”

Om hoeveel centimeter extra dij-omtrek het bij Evenepoel gaat, kan Pelgrim niet zeggen. “Met het esthetische aspect zijn wij niet bezig. Het gaat niet om de dikte van de spieren, maar tot wat ze in staat zijn.”

De extra spierkracht zorgt voor meer explosiviteit. Dat was nodig. “Ik heb de voorbije jaren soms moeilijkheden gekend op steile aankomsten”, erkent Evenepoel. Ook Pelgrim maakt er geen geheim van dat de sprintsnelheid van zijn poulain het manco was: “Het was zijn grootste werkpunt, maar zijn prestaties tijdens inspanningen van één minuut zijn aanzienlijk verbeterd.”

Niet dat hij dankzij die anderhalve kilo extra spieren plots wel Sonny Colbrelli uit het wiel zou knallen op de klim van het voorbije EK of Wout van Aert nu wel zou kloppen in de sprint op het BK, maar het moet Evenepoel helpen om in het eerste deel van dit seizoen optimaal te presteren. Voor velen staat zijn seizoen volledig in het teken van de Vuelta in het najaar, maar met de Tirreno-Adriatico en zeker Luik-Bastenaken-Luik liggen ook in het voorjaar grote doelen. Wanneer je aan Evenepoel vraagt, welke koers hij in 2022 absoluut wil winnen, antwoordt hij ‘Luik’.

“In de Ardennenklassiekers wachten korte en steile hellingen van enkele kilometers. Op die hellingen zal hij dankzij de extra spieren en explosiviteit beter presteren. Ook in de Algarve en Tirreno-Adriatico wachten geen lange cols, maar kortere en steile beklimmingen”, zegt Pelgrim.

In functie van zijn seizoen is de veranderde morfologie van Evenepoel dus ideaal, maar is hij dan bezig meer een eendagsrenner dan pure ronderenner te worden? “De Remco van de Vuelta zal niet dezelfde zijn als de Remco van het voorjaar. In de Vuelta wachten wel lange cols. Vanaf mei gaan we op training focussen op lange inspanningen, bijvoorbeeld met hoogtestages. Tegen de Vuelta is het de bedoeling om twee kilo kwijt te spelen om zo mee te kunnen in het hooggebergte. Maar daar zijn we nu nog niet mee bezig is. Het is nog lang tot de Vuelta”, duidt Pelgrim.

Wat vaststaat, is dat Evenepoel nooit de flinterdunne lichaamsbouw van een Chris Froome zal hebben. Met 1m71 is hij ook 15 centimeter kleiner dan de viervoudige Tour-winnaar. “Elke renner moet voor zichzelf kiezen met welk gewicht hij het best presteert”, zegt Pelgrim. Maar wat met de watts per kilo? Het vermogen per kilogram lichaamsgewicht dat boven het cijfer zes moet liggen om in de cols de beste te kunnen volgen.

“De verhouding watt per kilo is niet heilig. Je kan als renner proberen nog drie kilo te verliezen, maar daardoor te mager staan. In grote rondes is het belangrijk om drie weken lang goed te herstellen en die watts te blijven trappen. Als een renner te mager staat en niet genoeg herstelt, ben je niks met die hogere watt per kilo”, zegt Pelgrim.

Een type als Froome zal Evenepoel nooit worden. Qua morfologie leunt hij eerder aan bij Primoz Roglic (1m76). Die andere topper Tadej Pogacar meet ook 1m76, maar is spichtiger gebouwd en toch zeer explosief. Zo won hij Luik-Bastenaken-Luik na een spurt tegen Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde. “Explosiviteit is deels aangeboren, maar dat Pogacar in de slotkilometer van bergritten of lastige koersen nog zo snel is, is omdat hij overschot heeft. Je mag nog zeer explosief zijn, de conditie is uiteindelijk de bepalende factor. Twee jaar geleden sprintte Remco in de Algarve ook bergop weg van de rest. Hij was toen zeker niet de meest explosieve, maar in tegenstelling tot de anderen zat hij toen nog niet a bloc.”

De lakmoesproef volgt binnen een maand. Dan neemt Evenepoel het in de Tirreno-Adriatico op tegen Pogacar. Dat beseft ook Lefevere. “Het is veelbelovend wat hij nu laat zien, maar het is nog niet tegen Pogacar en Roglic.” Als Evenepoel Luik wil winnen, zal hij ook tegen de twee Slovenen met zijn (extra) spierballen moeten rollen.