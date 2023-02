Trainer Evenepoel over kansen in UAE Tour: ‘Hij is klaar om resultaten te rijden’

Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step) vloog gisteren naar Abu Dhabi voor zijn tweede koers van het seizoen. Trainer Koen Pelgrim over de conditie van de wereldkampioen en zijn kansen op succes in UAE Tour: ‘Remco is al goed, maar er zit nog veel rek op richting de Giro.’

Hoe heeft Evenepoel de periode tussen de Ronde van San Juan en UAE Tour overbrugd?

“In de eerste plaats door goed uit te rusten na drie weken van veel fietsuren in Argentinië en een lange reis naar België. Nadien heeft Evenepoel eerst in Schepdaal wat getraind om dan naar Calpe te trekken voor trainingen met volume én intensiteit. Het was slecht weer in Spanje, maar hij heeft elke training kunnen afwerken, ook die van zes en zeven uur in het zadel.”

Veel renners zitten nu op hoogtestage, waarom heeft Evenepoel nog geen hoogteprikkel gedaan?

“Het is nog elf weken tot de Giro-start. Je kan als renner ook niet oneindig lang op hoogte slapen. Na de UAE Tour volgt een eerste hoogtestage op Tenerife. Na de Ronde van Catalonië een tweede. We wachten bewust met die hoogtestages omdat we nog marge willen overhouden richting de Giro, zowel qua trainingsintensiteit als qua gewicht, maar hij haalt nu zeker al een goed niveau.”

Anders dan de Ronde van San Juan is UAE Tour een wedstrijd van WorldTour-niveau. Verandert dat iets aan zijn wedstrijdmentaliteit?

“Zonder een individuele tijdrit en met amper één bergrit op extreme hoogte wisten we dat rit- of eindwinst in San Juan een moeilijk verhaal zou worden. Zijn conditie was zeker niet slecht, maar op die hoogte waren de Colombianen in het voordeel. In het verleden heeft Miguel Angel Lopez ook in de Tour al Pogacar en Roglic verslagen op 2500 meter boven het zeeniveau. In principe was Remco dus, buiten dat ene tactische foutje, tevreden van zijn koers. De reden dat hij zijn seizoen in San Juan begon, was om zonder druk ritme op te doen, weg van de schijnwerpers in Europa. Dat is gelukt. In de UAE Tour is dat anders. Hij wil zich in de Emiraten meten met de andere toppers.”

Titelverdediger Tadej Pogacar rijdt de UAE Tour niet. Is dat in zekere zin jammer omdat jullie anders hadden geweten waar Evenepoel nu staat tegenover Pogacar?

“Misschien een beetje. Pogacar is in de UAE Tour altijd een maatstaf, maar ook zonder hem is het deelnemersveld bijzonder sterk. Neem nu Adam Yates, die won in 2020 en was in 2021 en 2022 bergop de evenknie van Pogacar. Sinds dit jaar rijdt Yates voor Team UAE, dus zal hij extra gemotiveerd zijn.”

Adam Yates, in 2020 nog winnaar van de UAE Tour. Beeld Photo News

Op dag twee staat een ploegentijdrit gepland. Zijn enige wedstrijd op de tijdritfiets voor de Giro. Wordt dat een referentiemoment?

“Met het oog op winst in de UAE Tour was een individuele tijdrit voor Remco beter geweest om het verschil te maken. Met het oog op de Giro heeft het geen belang. Remco traint vaak op zijn tijdritfiets en zijn protocol op de dag van een tijdrit staat al lang op punt. Om in de Giro goeie tijdritten te rijden moet hij voordien niet per se een tijdrit hebben gereden.”