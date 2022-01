Trainen met halve kilometer ‘social distance’: corona ontmantelt stage Jumbo-Visma

Corona Alert bij Jumbo-Visma. Na een positieve test binnen de ploeg werd het trainingskamp in Mutxamel (deels) ontmanteld. Onder meer Primoz Roglic vloog terug huiswaarts. Voor de blijvers, onder wie Wout van Aert en Tiesj Benoot, gelden drie gouden regels: contacten vermijden, individueel trainen en dagelijks testen.

Daags na de mediadag van Jumbo-Visma testte een niet nader genoemde renner positief op de omikronvariant van het coronavirus. Een besmetting die op het thuisfront moet hebben plaatsgevonden, wordt vermoed in een officieel communiqué. De ploeg verblijft nog maar sinds maandag aan de Costa Blanca. “De eerste training was pas dinsdagvoormiddag. In die dagen is iedereen in de bubbel getest.”

Trainen en eten gebeurde in aparte groepen. Een voorzorgsmaatregel die het aantal close contacts van de besmette renner al bij al sterk limiteerde. Toch besloot het team de stage (deels) te ontmantelen. “Wie besmet raakte of als close contact wordt gezien, zit conform de coronamaatregelen in quarantaine. Renners die naar huis mochten en wilden, konden dat. Anderen trainen verder in Spanje, op individuele basis en met minimale ondersteuning van de ploeg.”

Voor de laatste mogelijkheid opteerde een tiental renners, onder wie Wout van Aert en Tiesj Benoot, die de zachte temperaturen in het Spaanse zuiden verkozen boven hun kille Vlaamse thuishaven. Primoz Roglic gaf er dan weer de voorkeur aan om terug te vliegen naar Monaco, waar het weer momenteel goed meevalt. Van Aert trok er gisteren al meteen weer bijna vijf uur op uit, voor een tocht van ruim 148 kilometer (3.037 meter hoogteverschil). Naar verluidt respecteerde elke renner tijdens het fietsen 500 meter ‘social distance’ tussen elkaar.

Naast apart trainen gelden voor de blijvers nog twee andere gouden regels, meldde persverantwoordelijke Ard Bierens. “Contacten vermijden en dagelijks testen.” Als de situatie de komende vijf dagen zou verbeteren, kunnen er opnieuw bubbels worden gevormd. Duidelijk is dus dat bij Jumbo-Visma naar een zo goed mogelijke oplossing wordt gestreefd.

Toch wordt het vroegtijdig afbreken van de stage binnen het team bestempeld als een ‘setback’, een stap terug in de hele seizoensvoorbereiding. “Het doemscenario is waarheid geworden”, zegt performancemanager Mathieu Heijboer. “Een scenario waar we weliswaar op voorhand rekening mee hadden gehouden. We namen preventieve maatregelen en spraken af hoe we in een situatie als deze zouden reageren. De stage beëindigen is de beste manier om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, ook al is het een enorm logistiek karwei.”

Daarbij staat de gezondheid van renners en begeleidend personeel volgens ploegleider Merijn Zeeman centraal. “Hoe jammer dit ook is, het is de enige juiste keuze. Nogmaals blijkt welke enorme uitdaging het is om dit soort activiteiten in de huidige tijden te organiseren. Desondanks blijven we de voorbereiding van onze renners op het nakende wielerseizoen zo goed mogelijk garanderen.”