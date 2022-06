Tour-klassement is volgende stap voor Hindley

Giro-winnaar Jai Hindley denkt dat hij ooit de gele trui kan veroveren in de Tour de France. “Natuurlijk, waarom niet?”, vertelde hij tijdens een persmoment. “Het zou de ultieme droom zijn voor mij als renner en ik ga hier niet zeggen dat het onmogelijk is. Je moet doelen voor ogen hebben, al wil ik eerst wel nog genieten van mijn Giro-zege.”

De Giro was zijn vijfde grote ronde. De Tour heeft de 26-jarige Australiër nog nooit gereden. “Ik kijk ernaar uit om dat ooit te doen”, zei Hindley. “Het zou een enorme stap zijn, maar ik denk niet dat ik al in mijn eerste deelname op een klassement zou mikken. Ik wil gewoon graag de Tour eens rijden. Wanneer weet ik niet, misschien volgend jaar, alleszins nog niet dit jaar. Ik start normaal in de Vuelta in de zomer.”

Hindleys landgenoot Cadel Evans won de Tour in 2011. “Ik heb er heel goede herinneringen aan. Evans die als eerste Australiër de Tour won, dat was een groot moment voor het wielrennen in Australië.”