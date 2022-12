Tour de France eindigt in 2024 voor het eerst sinds 1905 niet in Parijs, maar in Nice

De laatste etappe van de Tour de France 2024 is een tijdrit en die eindigt niet in Parijs, maar in Nice. Dat hebben de stad Nice en de organisatoren van de bekendste rittenkoers ter wereld bekendgemaakt. Geen traditionele sprint op de Champs-Élysées dus in de zomer van 2024.

Omdat een week na het einde van de Tour de Olympische Spelen van start gaan in de Franse hoofdstad, is besloten de wielerdrukte naar een andere stad te verplaatsen.

💛 #TDF2024: a finish @VilledeNice 💛



After 110 editions concluded near or in Paris, the Tour de France will finish far from Paris for the first time in 2024 with stage 21 in Nice on July 21. pic.twitter.com/QkyRbAPpmz — Tour de France™ (@LeTour) 1 december 2022

“Nice is een stad die straalt en wereldwijd bekend is. De omgeving is er schitterend en je hebt de bergen in de buurt. De stad heeft een hoop te bieden aan de wielerkampioenen”, aldus Tour-directeur Christian Prudhomme over de stad die in 1981 en 2020 wel al de startplaats van de Tour was.

In 2025 keert de finish van de Ronde van Frankrijk weer terug op de Champs-Élysées, verzekert Prudhomme. “We hebben dan iets te vieren, namelijk de vijftigste editie met een finish daar.”

Dat de laatste etappe een tijdrit is, is voor het eerst sinds de legendarische finale van 1989. Toen verloor de Fransman Laurent Fignon de gele trui met acht seconden aan de Amerikaan Greg Lemond, tot vandaag nog steeds het kleinste verschil uit de Tourgeschiedenis.

De Tour de France zal in 2024 van start gaan in de Italiaanse stad Firenze, op 29 juni. Op 21 juli komt het peloton dan aan in Nice. Vijf dagen later is het aan de Spelen in Parijs.

Maar voor het zover is, is er deze zomer eerst nog de editie van 2023. De wielerronde vertrekt dan in het Baskenland: op 1 juli wordt in Bilbao het startschot gegeven.