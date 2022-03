Tot waar reiken de mogelijkheden van Girmay? ‘We wisten al op de eerste training dat Bini een topper is’

De marketingmanager van horlogemerk Breitling mag opslag vragen. Twee weken nadat hij een samenwerking aanging met Biniam Girmay, wint de Eritreeër Gent-Wevelgem. Een nieuwe topper aan het wielerfirmament? Bij Intermarché - Wanty Gobert zijn ze daar al sinds de eerste training van overtuigd. ‘Hij kent zijn limieten nog niet.’

Donderdag 17 maart 2022, Palace Hotel in Legnano, een slaapstad ten westen van Milaan. Biniam Girmay heeft om 14 uur een uitgebreid interview gepland, maar kijkt naar zijn gloednieuw horloge van Breitling en vraagt of het in twintig minuten kan afgehandeld worden. “Ik ben moe en mis mijn familie, maar ik wil mij nog één keer opladen voor Milaan-Sanremo.”

In Sanremo wordt veel van de Eritreër verwacht. In een wekelijkse pelotonprono van HLN, waarin tien Belgische renners hun tiercé voor de grote koersen geven, zet Laurens De Plus hem op drie: “Hij is snel en ze gaan hem niet lossen op de Poggio.”

Wanneer we Girmay met die voorspelling confronteren, schudt hij het hoofd. “Ik rijd Sanremo om te leren. Onze kopman is Kristoff. Ik wil gewoon ervaring opdoen.”

Girmay heeft kennelijk geen ervaring nodig en wordt twee dagen later twaalfde op de Via Roma. Indien hij zich niet had laten wegdrummen in de afzink van de Poggio was de top vijf een halve zekerheid.

Bij Intermarché - Wanty-Gobert zijn ze niet verrast. “Bini is een speciale”, zegt ploegmaat Quinten Hermans, die de Eritreeër hoog heeft zitten sinds diens eerste groepstraining. “Twee dagen voor de Ronde van Polen ging Bini met ons mee op een rustig trainingsritje. Althans dat hadden we hem wijs gemaakt, maar je weet hoe dat gaat met nieuwkomers: je wil weten welk vlees er in de kuip zit. Jong talent wordt dikwijls nogal snel opgehemeld, dus wilden we hem eens testen. Bini had gezegd dat hij best snel is, maar we konden dat nauwelijks geloven wanneer we zijn lange en dunne benen zagen. Onze sprinter Andrea Pasqualon daagde hem twee keer uit voor een sprintje, maar na vijfentwintig meter sprinten lag Andrea telkens al twee fietslengtes achter. Toen wist ik: dit wordt een grote.”

Dat hij tijdens zijn eerste kennismaking met de Vlaamse klassiekers al Gent-Wevelgem zou winnen, had niemand gedacht. Het overstijgt de wildste dromen van zijn ploegleiders Hilaire Van Der Schueren en sportief directeur Aike Visbeek, die hem in augustus op een slinkse manier konden overhalen om bij Intermarché - Wanty Gobert te tekenen. “In het begin van het seizoen 2021 had ik Bini al knappe dingen zien doen in de kleinere Franse koersen. Toen ik te horen kreeg dat zijn Franse ploeg Delko in financiële moeilijkheden verkeerde, heb ik tegen onze grote baas Jean-François Bourlard gezegd dat hij Bini moest binnenhalen”, zegt Van Der Schueren.

Girmay, die tijdens het seizoen in San Marino logeert, heeft met Alex Carera een Italiaanse manager. Carera heeft ook Tadej Pogacar in zijn portefeuille, maar had met Rota en Petilli al twee renners ondergebracht bij de Waalse ploeg. “Dankzij de vertrouwensrelatie met zijn manager konden we Bini overtuigen dat hij bij ons in een warm nest met doorgroeimogelijkheden zou belanden”, zegt Visbeek.

Dat bleek ook na zijn vijfde plaats in Harelbeke. Girmay zou normaal de kleine Franse koers Tourangelle rijden als laatste wedstrijd op Europese bodem voor hij naar Eritrea zou vliegen, maar omdat hij in Harelbeke steeds goed gepositioneerd zat, kreeg hij ook in Gent - Wevelgem een kans. Visbeek: “Enkel op de tweede keer Kemmelberg zat hij te ver, maar nadien herpakte hij zich.” De rest is wielergeschiedenis, maar zeker nog geen einde verhaal.

Na een stage in zijn thuisstad Asmara op 2.400 meter hoogte keert hij begin mei terug voor de GP van Frankfürt en de Giro. Trekt hij de lijn door met de roze trui? “In de Giro willen we met Bini proberen om een rit te winnen. In een massasprint heeft hij tegen topsprinters als Merlier weinig kans, maar in een heuvelrit, die te lastig is voor de pure sprinters, kan hij zeker overleven en uitpakken”, zegt Van Der Schueren.

Visbeek kijkt nog een stapje verder. “Het grote doel is om ooit met Bini een Tour-rit te winnen, maar eerst moeten we afwachten hoe hij de Giro verteert. Zijn eerste grote ronde kan hem sterker maken, maar misschien ook wat explosiviteit doen verliezen. Bini is zeer coachbaar en kan nog verbeteren op het vlak van voeding. We willen een absolute winnaar van hem maken.”

Ook in de Ronde van Vlaanderen? “Ik zie niet in waarom dat op termijn niet zou kunnen”, zegt Van Der Schueren. “Tot vrijdag in Harelbeke had hij nog nooit gehoord van de Paterberg, maar hij draaide wel in derde positie op.”

Visbeek bekijkt het iets voorzichtiger. “Winnen in de Ronde, is weinigen gegeven, maar top vijf moet kunnen. We hebben het laatste van Bini nog niet gezien.”